Doanh nghiệp nêu những hạn chế của sinh viên trong thời đại AI

Tiến sĩ Bảo Trung, Trưởng khoa Marketing Trường ĐH Tài chính-Marketing, chia sẻ tại tọa đàm ảnh: độc lập

Sáng nay (9.12), Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm: "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới", với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cơ quan ban ngành, lãnh đạo các trường ĐH, chuyên gia truyền thông, các doanh nghiệp, cán bộ giảng viên và sinh viên nhiều trường ĐH tại TP.HCM.

Đáng chú ý, tại tọa đàm, tiến sĩ Bảo Trung, Trưởng khoa Marketing Trường ĐH Tài chính-Marketing, có những chia sẻ cụ thể về phản hồi đa chiều từ các doanh nghiệp về người học trong kỷ nguyên AI.

Tiến sĩ Bảo Trung cho hay nhà trường đã nhận được khá nhiều phản hồi đa chiều từ các doanh nghiệp – đặc biệt là những đơn vị đang trực tiếp sử dụng nguồn nhân lực do trường đào tạo. Nhìn chung, doanh nghiệp ghi nhận sinh viên thế hệ mới có sự năng động, tự tin và khả năng thích ứng cao hơn so với trước đây. Các em sở hữu tư duy số khá tốt, bắt nhịp nhanh với các nền tảng mạng xã hội, xu hướng nội dung mới và nhiều phần mềm hỗ trợ sản xuất truyền thông.

Đáng chú ý, sinh viên không ngại trải nghiệm, sẵn sàng học hỏi các công cụ AI như ChatGPT, Canva AI hay những công cụ dựng - chỉnh sửa video tự động, phù hợp với tốc độ thay đổi rất nhanh của ngành. doanh nghiệp cũng đánh giá cao khả năng sáng tạo của sinh viên Trường ĐH Tài chính-Marketing (UFM). Trong bối cảnh nội dung ngắn, video, hình ảnh và storytelling (nghệ thuật kể truyện) trở thành xu hướng chủ đạo, sinh viên ngày càng thể hiện sự nhạy bén trong việc kể chuyện bằng ngôn ngữ đa phương tiện. Tinh thần học hỏi liên tục là một điểm mạnh đáng ghi nhận, giúp sinh viên dễ dàng thích nghi, chủ động cập nhật công nghệ và không bị bỏ lại trong môi trường nghề đòi hỏi sự chuyển động liên tục.

Một trong những nội dung được tiến sĩ Bảo Trung chia sẻ về phản hồi đa chiều từ các doanh nghiệp về người học trong kỷ nguyên AI ảnh: độc lập

Khả năng đáp ứng mới chỉ dừng ở mức tận dụng công nghệ

Tuy nhiên, đại diện Trường ĐH Tài chính-Marketing cũng chỉ ra, cùng với những điểm mạnh đã nêu, doanh nghiệp cũng thẳng thắn cho biết khả năng đáp ứng công việc của sinh viên trong thời đại AI mới chỉ dừng ở mức tận dụng công nghệ, chứ chưa thật sự đạt kỳ vọng về chiều sâu nội dung.

Hạn chế phổ biến là thiếu tư duy chiến lược, sinh viên có thể viết nội dung, dựng video hoặc lên ý tưởng rất nhanh với hỗ trợ của AI, nhưng khi đưa vào một kế hoạch truyền thông hoàn chỉnh – từ xác định đối tượng, xây dựng thông điệp, phân bổ kênh đến đo lường hiệu quả – thì nhiều sinh viên còn lúng túng. Doanh nghiệp mong muốn nhân sự trẻ không chỉ "biết dùng công cụ", mà phải trả lời được câu hỏi "vì sao làm như vậy" chứ không chỉ "làm cái gì". Ngoài ra, kỹ năng mềm vẫn là điểm hạn chế như làm việc nhóm, quản lý thời gian, giao tiếp trong môi trường áp lực cao…

"Công nghệ rút ngắn quy trình nhưng không thể thay thế sự phối hợp nhịp nhàng trong đội ngũ hay khả năng trình bày, bảo vệ ý tưởng trước khách hàng. Một số doanh nghiệp cũng lưu ý sinh viên dễ lệ thuộc AI, khiến sản phẩm nội dung thiếu bản sắc riêng. Doanh nghiệp mong muốn AI chỉ là "trợ lý thông minh", còn tư duy sáng tạo, giá trị cá nhân mới là yếu tố làm nên sự khác biệt", tiến sĩ Bảo Trung nhấn mạnh.

Từ những phản hồi đó, chuyên gia này nhận xét: "Có thể thấy sinh viên ngày nay có nhiều ưu thế rõ rệt, nhưng để đáp ứng yêu cầu nghề truyền thông trong kỷ nguyên AI, các em cần được trang bị sâu hơn về tư duy chiến lược, phân tích dữ liệu, sáng tạo có chiều sâu cùng kỹ năng mềm trong môi trường thực tiễn. Đây cũng chính là thách thức-đồng thời là cơ hội để các cơ sở đào tạo nói chung và nhà trường nói riêng tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm chuẩn bị cho người học một hành trang toàn diện hơn, vững vàng hơn trước những thay đổi chưa từng có của thời đại số".

Sinh viên tham dự tọa đàm ảnh: độc lập

Thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tăng trải nghiệm

Với tư cách là một cơ sở đào tạo, đại diện Trường ĐH Tài chính-Marketing nhận định đổi mới chương trình không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là trách nhiệm của các trường ĐH trước sự thay đổi chưa từng có của công nghệ. "Mặc dù, không đào tạo ngành truyền thông theo nghĩa hẹp, nhưng với truyền thống hơn 50 năm đào tạo các lĩnh vực kinh tế-đặc biệt là marketing, thương hiệu và truyền thông tích hợp. Nhà trường hiểu rất rõ yêu cầu mới của thị trường lao động, rằng truyền thông hiện đại không còn là câu chuyện của riêng kỹ thuật hay công cụ, mà là sự kết hợp của tư duy chiến lược, công nghệ, dữ liệu, sáng tạo và hiểu biết sâu sắc về hành vi con người", tiến sĩ Bảo Trung nói.

Song song với đổi mới nội dung, theo đại diện Trường ĐH Tài chính-Marketing, các trường ĐH phải thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tăng trải nghiệm, tăng thực hành, học thông qua dự án và mô phỏng tình huống. Ví dụ, nhiều năm qua trường đã đẩy mạnh gắn kết doanh nghiệp thông qua học kỳ doanh nghiệp, dự án truyền thông thật, mời chuyên gia tham gia giảng dạy, giúp sinh viên thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, đồng thời rèn luyện tác phong nghề nghiệp-những giá trị mà doanh nghiệp đánh giá rất cao.