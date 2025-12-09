Cách Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM đưa AI vào đào tạo truyền thông

Tiến sĩ Đỗ Trọng Hợp, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Công nghệ phần mềm Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ tại tọa đàm ảnh: độc lập

Sáng nay (9.12), Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm: "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cơ quan ban ngành, lãnh đạo các trường ĐH, chuyên gia truyền thông, các doanh nghiệp, cán bộ giảng viên và sinh viên nhiều trường ĐH tại TP.HCM.

Tại tọa đàm, lãnh đạo các cơ quan ban ngành, lãnh đạo các cơ sở đào tạo ĐH, các chuyên gia truyền thông tập trung chia sẻ những điểm mới, đột phá, sáng tạo của các cơ sở đào tạo về báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng – đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển như hiện nay. Từ những khó khăn vướng mắc về quy định, cơ chế, tuyển sinh, văn bằng trong đào tạo truyền thông trong thực tế, các chuyên gia cũng nêu những đề xuất kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực với các bộ ngành, doanh nghiệp, truyền thông.

Tọa Đàm về Đào tạo Truyền thông trong kỷ nguyên mới

Đáng chú ý, tại tọa đàm tiến sĩ Đỗ Trọng Hợp, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Công nghệ phần mềm Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), đã chia sẻ bài tham luận "Làm thế nào để thực sự đưa AI vào đào tạo ngành truyền thông?". Theo tiến sĩ Đỗ Trọng Hợp, từ năm 2025 trường ĐH này bắt đầu tuyển sinh ngành truyền thông đa phương tiện, bên cạnh các ngành đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Tiến sĩ Đỗ Trọng Hợp đặt vấn đề "Làm thế nào để thực sự đưa AI vào đào tạo ngành truyền thông?" trong tọa đàm ảnh: độc lập

Chia sẻ về cách đặt vấn đề "ngoài AI có nên chăng đưa khoa học dữ liệu vào đào tạo ngành truyền thông?", tiến sĩ Hợp khẳng định: "Câu trả lời là đương nhiên, không phải chỉ là một câu hỏi mà là việc phải làm trong bối cảnh hiện nay".

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hợp, vấn đề cần nhấn mạnh hơn nữa là làm thế nào để thực sự đưa AI và khoa học dữ liệu vào đào tạo ngành truyền thông. Lý giải 2 chữ "thực sự", chuyên gia này cho rằng: "Mong muốn của nhà trường sinh viên không chỉ sử dụng AI như dùng công cụ sinh nội dung (viết bài, tạo ảnh, gợi ý ý tưởng); mà ở mức độ sâu hơn là dùng AI để giải quyết các bài toán truyền thông dựa trên dữ liệu. Ví dụ, sinh viên có thể thu thập và phân tích dữ liệu mạng xã hội, phân tích xu hướng dư luận, viết các chương trình đơn giản để xử lý dữ liệu phục vụ chiến dịch, dự án truyền thông".

Cũng tại tọa đàm, nhiều lãnh đạo và chuyên gia tiếp tục chia sẻ những điểm mới, đột phá, sáng tạo của các cơ sở đào tạo về báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng – đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển như hiện nay. Đồng thời, các ý kiến cũng nêu những khó khăn vướng mắc trong quy định, cơ chế, tuyển sinh, văn bằng trong đào tạo truyền thông; Những đề xuất kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực với các bộ ngành, doanh nghiệp, truyền thông. Một số tham luận tiêu biểu được trình bày tại tọa đàm: "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" như: Đào tạo nhân lực ngành truyền thông – thách thức phía sau sự bùng nổ; Giảng dạy truyền thông trong thời đại AI: dạy gì và tại sao?; Hình thái của truyền thông trong thời đại mới; Làm thế nào để thực sự đưa AI vào đào tạo ngành truyền thông…

Tiến sĩ Đỗ Trọng Hợp phân tích thêm, khi đưa AI vào đào tạo sinh viên truyền thông, trường nhận thấy một số rào cản nhất định từ phía sinh viên. Chẳng hạn như tâm lý "mình không giỏi công nghệ", nhất là ở sinh viên khối xã hội, khiến các bạn tự giới hạn. Hệ quả dẫn đến là sinh viên chỉ dừng ở việc dùng sẵn công cụ, không dám chạm vào dữ liệu, phân tích, tự động hóa, lập trình cơ bản. Do đó, nhà trường mong muốn sinh viên được trải nghiệm trực tiếp việc tự thu thập, phân tích dữ liệu và tạo sản phẩm truyền thông từ dữ liệu để thấy "mình làm được", từ đó chuyển từ thụ động sang chủ động.

Sinh viên ngành truyền thông tham dự tọa đàm của Báo Thanh Niên sáng nay ảnh: độc lập

Gửi gắm thông điệp tại tọa đàm, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Công nghệ phần mềm Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, cho rằng mục tiêu cuối cùng của việc đưa AI vào đào tạo truyền thông không phải để sinh viên "dùng nhiều công cụ hơn"; mà để trở thành người thiết kế quy trình sáng tạo bằng công nghệ; có tư duy phản biện, hiểu bản chất và giới hạn của AI; tạo ra sản phẩm truyền thông nguyên bản, có dấu ấn cá nhân và trách nhiệm xã hội. "Đây là cách chúng tôi - tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, hiểu về việc thực sự đưa AI vào đào tạo ngành truyền thông".







