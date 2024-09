Doanh nghiệp ngoại rời thị trường Việt, GMV của BE tăng 2x lần

Diễn biến các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi Việt Nam là những minh chứng rõ nét, cho thấy chiến lược của doanh nghiệp ngoại chủ yếu thâm nhập vào thị trường Việt để tận thu, khai phá thị trường mới…

Mặt khác, bối cảnh này lại mở ra sân chơi cho các startup Việt đầy tiềm năng như Be Group với những cam kết và mục tiêu đồng hành cùng người Việt lâu dài.

Be Group "vững tay chèo", cưỡi sóng tăng trưởng

Bỏ lại những nghi vấn về sự sống còn của cái tên Be Group 5 năm trước khi một tay chơi người Việt phải đối mặt với các kỳ lân công nghệ Đông Nam Á, BE nay trở thành tay đua cân tài cân sức trên thị trường gọi xe và đang vươn lên trở thành một Siêu ứng dụng thuần Việt.

Theo báo cáo khảo sát thị trường gọi xe vừa được Q&Me công bố cuối quý I năm 2024, Be hiện giữ vị trí thứ 2 trong cuộc đua thị phần của dịch vụ đặt xe trực tuyến với 32% thị phần người dùng thường xuyên. Trong đó, Be nắm chắc phần thắng phân khúc Gen Z. Cụ thể, khách hàng trong độ tuổi từ 24 - 30 tuổi có đến 43% thường xuyên dùng Be.

Thú vị hơn, bên cạnh phân khúc giá rẻ, nơi các tay chơi "ngoại" đang dồn sức để thu hút tập khách trẻ, BE đi một thế cờ hoàn toàn trái ngược khi ra mắt các dịch vụ "VIP" bao gồm beCar Plus, beBike Plus với tiêu chí tuyển chọn tài xế và xe đẳng cấp hơn nhằm phục vụ tập khách hàng đông đảo hơn và ngày càng hiểu biết về công nghệ.

Chưa dừng lại đó, BE nay trở thành siêu ứng dụng, tích hợp 5 trong 1 phương thức di chuyển trên một siêu ứng dụng duy nhất: xe máy; ô tô, vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe khách.

Nếu nhìn theo con số, có vẻ chiến lược phát triển của ứng dụng này đang thu về kết quả tích cực mạnh với quy mô giá trị vé máy bay trên BE nửa đầu năm 2024 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023; GMV vé xe khách tăng trưởng gấp 5 lần. Và mới nhất, dịch vụ đặt vé tàu hỏa trên BE cho kết quả doanh thu gấp 3 lần kỳ vọng ngay trong tuần đầu ra mắt.

beFood - Chiến lược đi tắt đón đầu

Riêng trong lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến, beFood hiện là công ty thuần Việt trong lĩnh vực này, theo đuổi mục tiêu trở thành siêu ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến hàng đầu của Việt Nam, khẳng định chất lượng với chính sách không ghép đơn và thời gian giao thức ăn trung bình chỉ dưới 20 phút đảm bảo thức ăn luôn nóng sốt.

Chỉ sau 2 năm ngắn ngủi, beFood đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường giao đồ ăn Việt Nam và bắt đầu chiến lược giành lại sân nhà. Đến nay, beFood đạt tốc độ tăng trưởng đơn hàng lên tới 390%, lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tăng 250% so với 2 năm trước. Không chỉ vậy, các cửa hàng, quán ăn hợp tác với beFood đã tăng gấp 7 lần kể từ năm 2022, nâng tần suất khách hàng đặt món hàng tháng trên beFood lên tới 160%.

Bên cạnh gọi xe và giao thức ăn, BE liên tục may đo và phát triển mới 15 dịch vụ và sản phẩm, nâng tầm vị thế của một Siêu ứng dụng Việt hàng đầu, thể hiện năng lực phát triển sản phẩm công nghệ có sức cạnh tranh cao trong lúc tăng trưởng qui mô doanh thu cấp lần trong thời gian ngắn.

Tiềm lực tài chính của Be Group cũng không phải dạng tầm thường khi doanh nghiệp này liên tục chốt các thương vụ gọi vốn và hợp tác trị giá hàng nghìn tỉ với các định chế tài chính toàn cầu như Deutsche Bank Singapore liên tục trong các năm 2022-2023 và 2024. Tuy có rất ít thông tin được công bố, doanh nghiệp này được cho là hiện đã có lãi gộp và gần sát với mục tiêu lãi ròng chỉ sau 5 năm kinh doanh.

Đây đều là những chỉ dấu cho thấy kỳ vọng về sự xuất hiện của kẻ thống lĩnh thị trường mới ngày một có cơ sở. Bức tranh kỳ vọng cho các công ty công nghệ Việt sẽ có thêm nhiều màu sáng. Song, cuộc chơi tại Việt Nam sẽ còn khốc liệt hơn nữa và người ở lại cuối cùng sẽ phải là những đơn vị kiên cường nhất.