Kinh tế Chính sách - Phát triển

Doanh nghiệp nợ thuế từ 3 đồng tới hơn 2.000 tỉ đồng

Thanh Xuân
11/05/2026 12:49 GMT+7

Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 4.605 người nộp thuế và các khoản thu khác lên đến 14.965 tỉ đồng, trong đó có 3 doanh nghiệp đã có số nợ lên khoảng 5.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, cũng có gần 200 người nộp thuế có số nợ dưới 100.000 đồng, đáng chú ý là có doanh nghiệp chỉ nợ 3 đồng.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise nợ hơn 2.094 tỉ đồng. Kế đến là Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.978 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư Golden Hill nợ hơn 1.659 tỉ đồng. 15 doanh nghiệp có số nợ thuế trên 100 tỉ đồng như Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà nợ hơn 895 tỉ đồng; Công ty CP Hàng không Pacific Airlines nợ hơn 567 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV sản xuất - xuất nhập khẩu dịch vụ phát triển nông thôn nợ hơn 273 tỉ đồng; Công ty CP Thương mại - Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Bách Khóa Việt nơi hơn 254 tỉ đồng; Công ty TNHH The Forest City nợ hơn 210 tỉ đồng; Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn nợ 180 tỉ đồng; Công ty CP Sài Gòn Tower nợ hơn 119 tỉ đồng…

Xuất hiện doanh nghiệp nợ thuế 3 đồng và hơn 2.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Doanh nghiệp nợ thuế 3 đồng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có số nợ thuế lớn như Công ty TNHH bất động sản MSB nợ hơn 92,4 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát nợ hơn 83 tỉ đồng; Công ty CP BCG land nợ hơn 78 tỉ đồng; Công ty CP Dịch vụ - thương mại và xây dựng địa ốc Kim Oanh nợ hơn 78 tỉ đồng…

Một số đơn vị "có tiếng" cũng nằm trong danh sách nợ thuế lần này như Công ty CP Tân Tân nợ hơn 66,5 tỉ đồng; Nhà văn hóa phụ nữ TP.HCM nợ hơn 66 tỉ đồng; Công ty CP Phim Giải phóng nợ hơn 30 tỉ đồng; Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ nợ hơn 8,5 tỉ đồng; Bệnh viện Tai Mũi Họng nợ hơn 690 triệu đồng… Một số báo, tạp chí cũng xuất hiện trong danh sách nợ thuế lần này.

Ngoài doanh nghiệp nợ lên hàng ngàn tỉ đồng thì trong danh sách lần này có gần 200 người nộp thuế có số nợ thuế dưới 100.000 đồng, trong đó số nợ thuế thấp nhất là 3 đồng thuộc về Chi nhánh Công ty CP sản xuất - kinh doanh Đồ gỗ mỹ nghệ Nam Long; kế đến là số nợ 5 đồng thuộc về Công ty TNHH tư vấn - xây dựng Liên kết; Công ty Việt Na Mi nợ 73 đồng; công ty TNHH kiến trúc Revuelra nợ 167 đồng…

Cảnh báo rủi ro rơi vào hành vi trốn thuế

Cảnh báo rủi ro rơi vào hành vi trốn thuế

10 hành vi bị xác định là trốn thuế có hiệu lực từ ngày 1.7 tới theo luật Quản lý thuế 2025 khiến người nộp thuế lo ngại khi ranh giới giữa khai sai và trốn thuế rất mong manh.

