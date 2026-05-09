Xuất hiện hàng loạt doanh nghiệp chây ì nợ thuế dưới 1.000 đồng

Thanh Xuân
09/05/2026 17:10 GMT+7

Bên cạnh những doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế khủng lên hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng, một danh sách nợ thuế vừa được cơ quan thuế công bố xuất hiện những doanh nghiệp nợ thuế dưới 1.000 đồng, đặc biệt có công ty nợ chưa đến 100 đồng.

Thuế cơ sở 2 TP.HCM mới đây công bố danh sách 28.970 người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính tháng 3.2026 hơn 1.997 tỉ đồng. Đây là danh sách có số lượng người nợ thuế lớn, trong đó có những trường hợp nợ chưa đến 100 đồng như Công ty CP Đầu tư Đại Hoà Phú nợ 83 đồng. Số lượng doanh nghiệp nợ dưới 1.000 đồng khá nhiều như Công Ty TNHH Landscape Modeling nợ 250 đồng; Công ty TNHH Khoa long nợ 446 đồng; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quảng cáo và truyền thông Minh Kha nợ 511 đồng; Công ty CP GRACEWAY nợ 581 đồng; Công ty CP Thương mại và đầu tư Phở sạch nợ 600 đồng; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Song An nợ 690 đồng; Công ty TNHH ASIA PERFORMANCE nợ 777 đồng; Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Nguyên Tùng nợ 900 đồng…

Xuất hiện hàng loạt doanh nghiệp chây ì nợ thuế dưới 1.000 đồng- Ảnh 1.

Có doanh nghiệp nợ thuế chưa đến 100 đồng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Số lượng doanh nghiệp nợ thuế dưới 10.000 đồng không ít. Cụ thể có Công ty TNHH MTV Logistics Như Ý nợ 2.303 đồng; Công Ty TNHH Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu International Business Alliance Việt Nam nợ 2.400 đồng; Công Ty TNHH Đông Y Nhân Việt nợ 2.500 đồng; Công ty TNHH Thương mại Lê Trung Việt nợ 2.510 đồng; Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phan Hữu nợ 3.863 đồng; Công Ty TNHH Một Thành Viên Chim Sáo nợ 5.400 đồng; Công ty TNHH Hồng Sần nợ 7.000 đồng; Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Hoàng Đạt Phát nợ 7.000 đồng; Công Ty TNHH Thuận Anh Eton (NTNN) nợ 7.537 đồng; Công Ty TNHH Quốc Tế Sam-A nợ 8.000 đồng…

Số doanh nghiệp nợ thuế từ 10.000 đến 100.000 đồng khá lớn. Chẳng hạn, Công ty CP Xuất nhập khẩu thương mại Phú Sỹ nợ 10.720 đồng; Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh nhựa Vinh Hiên nợ 12.600 đồng; Công ty TNHH Thời trang Sen Đỏ nợ 14.856 đồng; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Phát nợ 19.143 đồng; Công ty CP Vận tải cho thuê kho bãi Hưng Thịnh nợ 19.968 đồng; Công ty TNHH MTV Bé Pi nợ 20.000 đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ in ấn Ba ngôi sao nợ 20.400 đồng; Công ty TNHH Đầu tư Furniture Hoàng Gia nợ 22.500 đồng; Công ty TNHH Bảo Hoàng Khánh Linh nợ 27.000 đồng; Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ môi trường Trọng Đạt nợ 27.167 đồng; Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Tiến Phát nợ 27.572 đồng; Công t TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hải Trung Nam nợ 29.423 đồng; Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn An Khang Việt nợ 29.457 đồng; Chi nhánh Công ty CP sửa chữa tàu biển Thanh Long nợ 32.300 đồng; Công Ty TNHH Junior Chef nợ 34.000 đồng…

Ngoài ra, trong danh sách nợ lần này có một số doanh nghiệp nợ thuế trên 10 tỉ đồng như Công ty TNHH MTV An An Thuận nợ hơn 11,1 tỉ đồng; Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ Hoàng Ngân nợ hơn 10,6 tỉ đồng…

Theo quy định, cơ quan thuế công bố danh sách người nộp thuế trong trường hợp trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đúng thời hạn; nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước...

Một cá nhân nợ thuế gần 159 tỉ đồng

Thuế cơ sở 1 TP.HCM công bố danh sách 2.811 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác lên hơn 3.501 tỉ đồng. Đứng đầu danh sách là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản và các cá nhân.

