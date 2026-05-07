Một cá nhân nợ thuế gần 159 tỉ đồng

Thanh Xuân
07/05/2026 16:45 GMT+7

Thuế cơ sở 1 TP.HCM công bố danh sách 2.811 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác lên hơn 3.501 tỉ đồng. Đứng đầu danh sách là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản và các cá nhân.

6 doanh nghiệp trong danh sách công bố lần này có số nợ thuế trên 100 tỉ đồng gồm Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xây dựng Việt Hàn Sài Gòn nợ thuế hơn 493,2 tỉ đồng; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nợ hơn 327,5 tỉ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh nợ hơn 263,5 tỉ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép nợ hơn 141,5 tỉ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn NRC nợ 136 tỉ đồng; Công ty cổ phần Thái Sơn E&C nợ hơn 110,5 tỉ đồng…

Kế đến là những đơn vị có số nợ thuế khác như HTX vận tải hàng hóa và hành khách Hải Âu nợ hơn 71 tỉ đồng; Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Khôi Việt nợ hơn 67,1 tỉ đồng; Công ty TNHH Một Thành viên Đào tạo nghề Trương Anh nợ hơn 65,2 tỉ đồng; Công ty cổ phần Thanh Niên nợ hơn 52,6 tỉ đồng… Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, nhà hàng, phim ảnh… cũng rơi vào tình trạng nợ thuế lớn.

Điểm đặc biệt trong danh sách lần này là xuất hiện một số cá nhân có số nợ thuế lên hàng trăm tỉ đồng như bà Võ Thị Ngọc Phượng (88 Đồng Khởi, P.Sài Gòn) nợ hơn 158,9 tỉ đồng; ông Lâm Phước Hải (80 Đồng Khởi, P.Sài Gòn) nợ hơn 23,2 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có một số cá nhân nợ thuế khác như ông Nguyễn Quang Cường (67 Hàm Nghi, P.Sài Gòn) nợ hơn 1,1 tỉ đồng; Hồ Thị Lài (Lê Thánh Tôn, P.Sài Gòn) nợ hơn 941 triệu đồng; Trần Thị Kim Phượng (Điện Biên Phủ, P.Tân Định) nợ hơn 912 triệu đồng… Người có mức nợ thuế thấp nhất trong danh sách này là Vũ Hồng Loan (Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh) nợ 50 triệu đồng.

4 trường hợp nợ thuế tạm hoãn xuất cảnh và cách tra cứu

Thuế TP.HCM vừa thông tin 4 trường hợp tạm hoãn xuất cảnh và cách tra cứu thông tin.

