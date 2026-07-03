Doanh nghiệp nông sản lớn nhất Việt Nam vượt mốc 2 tỉ USD ở tuổi 20

Intimex Group ra đời năm 2006 với số vốn điều lệ là 14,4 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước 8 tỉ đồng bằng tài sản và thương hiệu, tiền mặt thực tế chỉ có khoảng 6,4 tỉ đồng. Thời điểm đó, thị trường nông sản vẫn quen với cách ứng tiền trước cho đại lý rồi chờ giao hàng, rủi ro rất lớn và dòng tiền luôn bị động. Với số vốn ít ỏi trong tay, Intimex quyết định làm khác đi, thanh toán ngay khi người dân giao hàng vào kho của doanh nghiệp. "Điều tưởng như đơn giản ấy lại tạo ra một thay đổi rất lớn. Người nông dân và đối tác tin Intimex hơn. Kết thúc năm 2006, Intimex xuất khẩu đạt kim ngạch 100 triệu USD", ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Intimex Group kể lại giai đoạn khởi đầu của doanh nghiệp tỉ USD.



Tại buổi lễ, Intimex Group vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng 2 của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động, 16 bằng khen của Bộ Công thương cho các tập thể và cá nhân. ẢNH: CHÍ NHÂN

Đến cuối năm 2025, Intimex Group là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông sản đạt kim ngạch xuất nhập khẩu trên 2 tỉ USD. Ông Nam nhận định: Đó cũng chỉ là con số là cột mốc, còn tài sản quý nhất của doanh nghiệp chính là "chữ tín". Với đối tác và khách hàng, "chữ tín" là thực hiện đúng những cam kết đã đưa ra đặc biệt về thời gian và chất lượng là sự minh bạch, trách nhiệm và đồng hành lâu dài. Với người nông dân, "chữ tín" được thể hiện bằng sự gắn bó với vùng nguyên liệu, bằng những chương trình phát triển bền vững và nỗ lực cùng người sản xuất đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Với người lao động, "chữ tín" là sự ổn định, là môi trường làm việc để mỗi người có thể yên tâm gắn bó, phát triển và cùng đồng hành với doanh nghiệp.

"Điều mà chúng tôi theo đuổi không chỉ là đưa nhiều hơn những chuyến hàng ra thế giới, mà còn góp phần để nông sản Việt Nam được ghi nhận đúng với giá trị vốn có. Bên cạnh đó, mục tiêu của chúng tôi là để người nông dân được hưởng nhiều hơn từ thành quả lao động của mình. Thêm nữa, để khi nhắc đến những sản phẩm nông sản chất lượng cao, thế giới sẽ nghĩ đến Việt Nam như một quốc gia có uy tín, có trách nhiệm và có khả năng tạo ra những giá trị bền vững", lãnh đạo Intimex tự hào.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công thương, nhấn mạnh: Từ một chi nhánh nhỏ của Bộ Thương mại, chỉ trong vòng 20 năm Intimex đã vươn lên trở thành doanh nghiệp kinh doanh thương mại nông sản hàng đầu Việt Nam và thế giới. Đây là minh chứng điển hình cho hành trình tự lực tự cường, đổi mới và hội nhập với thương mại quốc tế của Việt Nam. Từ năm 2015 đến nay, Intimex cũng luôn là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được Bộ Công thương bình chọn. Trong hành trình mới, Intimex cần đẩy mạnh chế biến sâu để chuyển từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu các sản phẩm có thương hiệu riêng của mình.



