Doanh nghiệp phát hành trái phiếu với lãi suất hơn 12%/năm

Mới đây, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty CP (mã chứng khoán BCM) thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu BCMH2328002 trị giá 406 tỉ đồng vào ngày 20.12.2023. Cụ thể, doanh nghiệp đã phát hành 406 trái phiếu với mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Ngày phát hành là 6.10.2023, ngày hoàn tất là 20.12.2023 và ngày đáo hạn là 6.10.2028. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Lãi suất sẽ ở mức 12,5%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi tiếp theo lãi được thả nổi nhưng không thấp hơn 11%/năm.

Trước đó vào cuối tháng 9.2023, BCM thông báo phát hành thành công 20.000 trái phiếu riêng lẻ có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với kỳ hạn 5 năm. Tổng giá trị phát hành 2.000 tỉ đồng.

Doanh nghiệp huy động vốn thông qua trái phiếu có lãi suất hơn 12%/năm NGỌC THẮNG

Một đơn vị khác là Công ty TNHH Khu Đô thị mới Trung Minh vừa thông báo kết quả chào bán lô trái phiếu trị giá 300 tỉ đồng. Lô trái phiếu có mã TMCCH2328004, chào bán cho đối tượng là cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp với khối lượng phát hành 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng giá trị phát hành 300 tỉ đồng. Lãi suất 12,5%/năm với thời gian trả lãi định kỳ 6 tháng/lần vào thời điểm cuối kỳ. Trái phiếu phát hành ngày 5.12.2023, hoàn tất ngày 19.12.2023, kỳ hạn 60 tháng và tổ chức lưu ký là Công ty CP Chứng khoán HD.

Báo cáo từ Công ty Chứng khoán MB tính đến ngày 22.12, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 12.2023 ước đạt hơn 16.700 tỉ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng giảm đáng kể hơn 57% so với tháng trước. Lũy kế 12 tháng, có 268.000 tỉ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành, thấp hơn cùng kỳ 1%. Lãi suất bình quân trong 12 tháng đạt 8,3%, cao hơn so với mức trung bình 7,9% của năm 2022.

Trong đó, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 138.300 tỉ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 51% so với tổng giá trị trái phiếu phát hành. Xếp sau là nhóm bất động sản với tổng giá trị phát hành đạt 77.100 tỉ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 29%. Lãi suất bình quân gia quyền của nhóm này vẫn là 9,9%/năm, kỳ hạn bình quân là 2,4 năm.

Đặc biệt, trong tháng 11.2023 ghi nhận đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế thuộc về Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị phát hành là 250 triệu USD với kỳ hạn 5 năm.