Doanh nghiệp tăng tốc tuyển lao động cuối năm

Mở rộng quy mô, gia tăng tuyển dụng

Theo thống kê của Công ty JobTest - đơn vị dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng nhân lực thế hệ mới, phần lớn doanh nghiệp trong khối sản xuất công nghiệp nhẹ, chế biến xuất khẩu đều đang mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng tuyển dụng trong giai đoạn cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Nhiều doanh nghiệp dệt may đang tăng cường tuyển dụng nhân sự để đáp ứng đơn hàng cuối năm và kế hoạch mở rộng trong năm 2026 Ảnh: Lê Nam

Đơn cử như YKK Vietnam - Tập đoàn dệt may Nhật Bản chuyên sản xuất khóa kéo và phụ liệu may mặc với nhà máy đặt tại Ninh Bình (Hà Nam cũ) và Đồng Nai. Do nhu cầu đơn hàng tăng mạnh từ các thương hiệu toàn cầu, YKK đang tăng cường tuyển kỹ sư, quản lý dây chuyền và công nhân kỹ thuật cao để đáp ứng tiến độ sản xuất xuất khẩu.

Tương tự, Công ty dệt may Thành Công (TCM), một trong những doanh nghiệp niêm yết lớn nhất ngành và hiện có hơn 7.000 lao động, vẫn đang duy trì mức tuyển dụng cao ở các vị trí vận hành, kỹ thuật và quản lý sản xuất. Đơn vị này là ví dụ điển hình cho nhóm doanh nghiệp đang "tăng tốc để đón đầu" nhu cầu đơn hàng năm 2026. Hay Công ty dệt may Thái Dương có 3 nhà máy và đang mở thêm 2 nhà máy mới, nâng tổng số lao động lên gần 5.000 người nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang thị trường EU và Nhật Bản.

Nhu cầu lao động nói trên tương thích với kết quả hoạt động của ngành dệt may. Bức tranh toàn cảnh dệt may 9 tháng năm 2025 cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ nét với kim ngạch xuất khẩu đạt 34,75 tỉ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Để cán mốc 47 tỉ USD theo kế hoạch - tương ứng mức tăng trưởng 14,1% - toàn ngành đang dốc toàn lực mở rộng thị trường, nâng cấp chuỗi sản xuất và tuyển nhân sự để đáp ứng đơn hàng.

Lĩnh vực thủy hải sản dự báo gặp khó khăn lớn với thuế đối ứng từ Mỹ nhưng tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp trong nước vẫn trụ vững. TS Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta (FIMEX VN), thừa nhận đang trải qua giai đoạn thử thách, khiến các doanh nghiệp tạm thời chưa thể mở rộng quy mô sản xuất dù vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng dài hạn. "Về dài hạn, doanh nghiệp nào cũng mong muốn tăng trưởng, mở rộng sản xuất và tạo thêm việc làm. Tuy nhiên, với ngành tôm hiện nay đang tồn tại một số khó khăn đặc thù. Thách thức đầu tiên đến từ khâu nuôi trồng, nhiều vùng nuôi tôm đang gặp dịch bệnh khiến nguồn cung nguyên liệu sụt giảm, trong khi giá thành sản xuất lại tăng cao", ông Lực chia sẻ.

Tuy vậy, ông Lực tự tin đây chỉ là giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn và trong bức tranh tổng thể dài hạn của ngành vẫn có nhiều tín hiệu tích cực. "Hoạt động của ngành đang dần hướng đến tính bền vững và chủ động hơn, đặc biệt ở khâu nuôi trồng chế biến xuất khẩu. Ngành tôm vẫn có khả năng tăng trưởng trở lại khi nguồn nguyên liệu ổn định và thị trường quốc tế khởi sắc", ông Lực dự báo.

Khảo sát nhanh của Thanh Niên với các doanh nghiệp vật liệu hàn và gỗ công nghiệp cho thấy đa số cũng đang mở rộng quy mô, đầu tư thêm nhà máy sản xuất và trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển) để đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu. Chẳng hạn, Yamaha Motor Vietnam và Công ty in bao bì Nông nghiệp đang có kế hoạch tăng tuyển lao động và kỹ thuật viên, phục vụ các dự án mở rộng trong năm tới.

"Điểm chung dễ nhận thấy là các doanh nghiệp đều đang chuyển từ tâm thế cầm chừng sang giai đoạn phục hồi và tăng tốc, đòi hỏi nguồn nhân lực có kỹ năng tốt và thích ứng nhanh với môi trường sản xuất hiện đại", một chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng nhận xét.

Giảm nhập khẩu nhân sự cấp cao từ nước ngoài

Ông Nguyễn Công Thủy, nhà sáng lập và điều hành Công ty JobTest, cho biết 6 tháng cuối năm 2025 chứng kiến làn sóng tuyển dụng mạnh trở lại. Đây là xu hướng tất yếu bởi kinh tế VN đang trên đà phục hồi và tăng tốc, kéo theo nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là nguồn nhân lực có tay nghề cao, đặc biệt là công nhân kỹ thuật, đang rất khan hiếm.

"Nhiều doanh nghiệp chia sẻ với chúng tôi rằng họ phải mất nhiều thời gian và chi phí mới tuyển được người đáp ứng yêu cầu. Cùng với đó, thị trường cũng nổi lên nhu cầu lớn về đội ngũ lãnh đạo cấp cao có tư duy hiện đại. Trước đây, doanh nghiệp FDI thường "nhập khẩu lãnh đạo" từ Ấn Độ, Philippines hay Thái Lan thì nay các công ty VN đã bắt đầu chủ động tìm kiếm và phát triển đội ngũ lãnh đạo nội địa, am hiểu công nghệ và quản trị trong kỷ nguyên chuyển đổi số, AI và ESG (Environmental, Social, and Governance - khung đánh giá môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp - PV)", ông Thủy thông tin.

Ở nhóm nhân sự phổ thông, các doanh nghiệp dệt may, chế biến xuất khẩu thủy hải sản không cắt giảm nhân sự như dự đoán của nhiều tổ chức trước đó mà trái lại, đang tăng tốc tuyển dụng để đón đầu đơn hàng năm 2026. Dữ liệu của JobTest cho thấy nhiều doanh nghiệp lớn đã lên kế hoạch mở rộng nhà máy hoặc tìm thêm đối tác gia công mới. "Tôi cho rằng khả năng phục hồi của khối doanh nghiệp sản xuất VN hiện nay tốt hơn rất nhiều so với 2 năm trước. Dù còn áp lực cạnh tranh về năng suất và chi phí, nhất là với doanh nghiệp Trung Quốc nhưng đây chính là cơ hội để doanh nghiệp Việt chuyển mình, đầu tư vào con người, công nghệ và năng lực quản trị", ông Nguyễn Công Thủy nhấn mạnh.

Nhận định về bức tranh tuyển dụng hiện nay và xu hướng chuyển dịch giữa các ngành nghề, ông Thủy cho rằng thị trường lao động đang có sự phân hóa rõ nét. "Đa phần doanh nghiệp hiện vẫn có nhu cầu tuyển dụng nhưng tập trung mạnh hơn ở các ngành sản xuất, F&B (dịch vụ ăn uống) và FMCG (hàng tiêu dùng nhanh). Ngược lại, nhóm ngành công nghệ và dịch vụ văn phòng như ngân hàng lại có xu hướng hạn chế tuyển người, do AI đã bắt đầu thay thế nhiều công việc giản đơn như chăm sóc khách hàng hay lập trình cơ bản", chuyên gia này chia sẻ.

Bên cạnh đó, làn sóng cắt giảm nhân sự trong ngành tài chính - ngân hàng vẫn kéo dài và dự báo sẽ còn tiếp tục gây lo ngại về những khó khăn mà nền kinh tế phải đối mặt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ngân hàng - tài chính là lĩnh vực đặc thù, có nhiều vị trí, nhiều khâu mà AI có thể đảm nhận khi số hóa. Vì thế, việc giảm nhân sự ở khu vực này không phải vì khó khăn của nhà băng đó hay nền kinh tế nói chung.