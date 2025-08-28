Thiếu hụt lao động, doanh nghiệp Hàn Quốc 'đặt hàng' Phú Thọ cung ứng theo tháng

Chiều 28.8, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tổ chức hội nghị hợp tác cung ứng lao động cho các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc và Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ ký hợp tác cung ứng lao động cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Phú Thọ ẢNH: TIẾN DŨNG

Ông Lee Jong Young, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc, cho biết nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại Phú Thọ đang đối mặt với bài toán thiếu hụt lao động. Trong những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh sản xuất, có nhu cầu lớn trong tuyển dụng lao động.

Ngay tại hội nghị, 24 doanh nghiệp Hàn Quốc công bố nhu cầu tuyển dụng gấp 4.150 lao động cho kế hoạch sản xuất từ nay đến cuối năm.

Theo ông Trần Việt Cường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, sau khi hợp nhất 3 tỉnh (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình), tỉnh Phú Thọ có trên 1,8 triệu người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 73,3%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ là 34,6%. Phú Thọ đang có 3 trung tâm dịch vụ việc làm ở 3 khu vực (Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ) hàng năm giới thiệu việc làm cho gần 5.000 lao động.

Ông Trần Việt Cường cho rằng, công tác cung ứng lao động còn nhiều hạn chế. Nguồn lao động dồi dào nhưng vẫn để xảy ra tình trạng thiếu lao động trong các doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp trong tỉnh.

Cũng theo ông Cường, nguyên nhân là do các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động và dịch vụ việc làm về cơ bản hoạt động đơn lẻ, chưa có sự kết nối chặt chẽ để tạo nguồn, tuyển chọn và cung ứng.

Phía các doanh nghiệp, chưa chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình tuyển dụng, chỉ tuyển dụng lao động thời vụ với số lượng lớn khi có đơn hàng gấp tạo ra "bị động" cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động, doanh nghiệp cung ứng.

Ông Lee Jong Young chia sẻ thực trạng thiếu lao động của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại hội nghị ẢNH: TIẾN DŨNG

Tại hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đã ký biên bản hợp tác cung ứng lao động, nhằm tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với 3 trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn (ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ).

Đặc biệt, định kỳ ngày 20 hằng tháng, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động trong tháng tiếp theo cho 3 trung tâm dịch vụ việc làm này để phối hợp, cung ứng lao động.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc và các trung tâm, doanh nghiệp cung ứng lao động sẽ phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật lao động (hợp đồng lao động; tiền lương, tiền thưởng; chế độ bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, chế độ phúc lợi...) đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc cần có kế hoạch, định hướng dài hạn trong tuyển chọn, sử dụng lao động; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ phù hợp; đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp để thu hút, giữ chân người lao động trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.