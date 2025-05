Doanh nghiệp thắng lớn quý đầu năm

Dồn dập doanh nghiệp báo lãi

Quý đầu năm nay, các doanh nghiệp thuộc "họ" Vingroup đều báo cáo kết quả kinh doanh ấn tượng. Chẳng hạn, Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) báo cáo lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 2.652 tỉ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ năm trước. Theo công ty, hoạt động bàn giao tại các dự án Vinhomes Royal Island và Vinhomes Ocean Park 2-3 tiếp tục là động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ của công ty. Bên cạnh đó, doanh số bán hàng quý 1/2025 và doanh số chưa bàn giao tại thời điểm cuối quý lần lượt đạt 35.000 tỉ đồng và 120.000 tỉ đồng, tăng lần lượt 116% và 7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ các dự án đại đô thị, đặc biệt là dự án Vinhomes Wonder City tại phía tây Hà Nội, được mở bán vào giữa tháng 3…

Một bất ngờ đến từ Công ty CP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (mã chứng khoán VEF) - một công ty con của Tập đoàn Vingroup. Đây là chủ đầu tư dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia mới. Quý 1/2025, công ty báo doanh thu đạt 44.560 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 14.873 tỉ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của công ty tăng cao do chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate.

Các doanh nghiệp thuộc Vingroup thắng lớn quý đầu năm 2025 ẢNH: VIC

Ngoài lợi nhuận khả quan của các công ty thì từ đầu tháng 5, việc áp dụng hệ thống công nghệ thông tin KRX sẽ mở đầu cho nhiều dịch vụ mới tiếp theo. Sau đó khả năng nâng hạng của thị trường chứng khoán VN trong kỳ tháng 9 càng gia tăng. Đồng thời, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu đưa kinh tế VN tăng trưởng 8% trong năm nay; lãi suất ở mức thấp… Dù vậy, yếu tố khách quan từ thị trường thế giới và xung đột thương mại toàn cầu rất khó dự báo nên VN-Index trong quý 2/2025 có thể vẫn dao động trong biên độ hẹp từ 1.200 - 1.300 điểm. Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Ngân hàng số Vikki

Bản thân Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) quý đầu năm nay đạt tổng doanh thu thuần 84.053 tỉ đồng, tăng 287% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ ghi nhận tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phát triển kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2025 đạt 2.243 tỉ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Những công ty sản xuất cũng đạt mức tăng trưởng hai con số như Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) báo lãi ròng 341 tỉ đồng, tăng trưởng 59% so với quý 1/2024 nhờ lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chuối tăng mạnh. Ngoài ra, công ty giảm bớt chi phí tài chính nhờ trả được phần lớn nợ trái phiếu và hoàn nhập dự phòng khoảng đầu tư tài chính dài hạn. Thậm chí, một số doanh nghiệp báo lãi tăng nhiều lần như Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán HAH), doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất VN, vừa công bố đạt doanh thu thuần 1.169 tỉ đồng, tăng trưởng 66% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế quý đầu năm nay của công ty lên cao gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước khi đạt 274 tỉ đồng (tương ứng tăng 478%). Như vậy chỉ sau 3 tháng đầu năm nay, công ty đã hoàn thành 28% kế hoạch doanh thu và 39% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra. Hay một "ông lớn" trong lĩnh vực chăn nuôi là Công ty CP Tập đoàn Dabaco (mã chứng khoán DBC) báo lãi tăng đột biến. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý đầu năm nay của Dabaco đạt hơn 508 tỉ đồng, tăng 600% so với cùng kỳ năm trước. So với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra cho cả năm đạt 1.007 tỉ đồng thì công ty đã thực hiện được đến 50% kế hoạch…

Riêng nhóm ngân hàng cũng chứng kiến nhiều nhà băng tiếp tục có mức lãi cao như Ngân hàng TMCP Quân Đội (mã chứng khoán MBB) có lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8.386 tỉ đồng, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch sử của MBB. Một nhà băng khác là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) mới công bố sơ bộ kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.350 tỉ đồng, tăng gần 189% so với cùng kỳ năm 2024 và cũng ghi nhận mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch sử của nhà băng này. Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) công bố báo cáo tài chính quý 1/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 352,9 tỉ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất lịch sử của VietABank. Hay Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố lợi nhuận trước thuế đạt 5.355 tỉ đồng, tăng ấn tượng 35%…

Vẫn có doanh nghiệp đi lùi

Theo thống kê từ Công ty chứng khoán Yuanta, tính đến ngày 28.4, đã có hơn 1.240 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 1/2025 toàn thị trường tăng lần lượt khoảng 20,1% và 50,8% so với cùng kỳ năm trước, trên mức nền thấp 2024. Có thể thấy, nhiều tín hiệu tích cực từ các ngành truyền thông, bất động sản và bán lẻ, trong khi một số ngành lại gặp khó khăn. Chẳng hạn, đã có khoảng 37/44 công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận sau thuế nhìn chung suy giảm 4,2% so với cùng kỳ, bất chấp tỷ lệ cho vay margin toàn thị trường tiếp tục tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6% so với quý 4/2024.

Các công ty chứng khoán lớn báo cáo lợi nhuận đi lùi như Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) công bố báo cáo lợi nhuận trước thuế đạt hơn 125 tỉ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm trước; Công ty chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán HCM) đạt lợi nhuận 283 tỉ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2024; Công ty chứng khoán Rồng Việt (mã chứng khoán VDS) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh lao dốc cả về doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu hoạt động trong kỳ đạt hơn 169 tỉ đồng, giảm 40,4%…

Nhiều ngân hàng tiếp tục báo lãi cao quý 1/2025 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong lĩnh vực bất động sản, một số đơn vị cũng đi lùi hay thậm chí báo lỗ như Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) báo lỗ ròng 476 tỉ đồng dù doanh thu đạt hơn 1.778 tỉ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với quý 1/2024. Nguyên nhân bị lỗ chủ yếu do chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác. Hay Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 1/2025 với kết quả kinh doanh gây bất ngờ khi tiếp tục ghi nhận khoản lỗ. Cụ thể, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ sau thuế 45,44 tỉ đồng sau 3 tháng đầu năm nay, giảm lỗ so với mức 121,24 tỉ đồng trong quý 1/2024 nhưng vẫn chưa thể có lãi. Còn những công ty đi thụt lùi khác có thể kể đến như Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG); Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG)…

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Ngân hàng số Vikki, cho rằng bức tranh lợi nhuận quý đầu năm nay của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán vẫn khả quan khi đa số đều tăng trưởng. Tuy nhiên, nhóm ngành xuất khẩu có thể sẽ gặp khó và lợi nhuận trong quý 2/2025 sẽ thấp hơn quý đầu năm do bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan phía Mỹ đã công bố. Dù vậy, tỷ trọng các doanh nghiệp xuất khẩu trên sàn niêm yết không quá lớn. Do đó, thị trường chứng khoán VN vẫn có nhiều điểm sáng.