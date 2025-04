VinFast - biểu tượng vươn mình của doanh nghiệp Việt trước vận hội mới

Khơi dậy lòng tự hào dân tộc

Từ những buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước đó, dàn xe mui trần được sử dụng làm xe tiêu binh dẫn đầu đoàn diễu hành của các lực lượng vũ trang đã thu hút sự chú ý của đa số người dân. Xe được chế tác từ nguyên mẫu là một chiếc VinFast VF9, thuộc phân khúc E-SUV cao cấp nhất trong dải sản phẩm của VinFast. Đại diện VinFast cho biết doanh nghiệp (DN) đã huy động đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trình độ cao từ nhiều bộ phận, với tổng thời gian thực hiện lên tới hơn 3.100 giờ, để hoàn thành 6 chiếc xe theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

Trong suốt quá trình chế tạo những chiếc VF9 mui trần đặc biệt, các chi tiết thực hiện đều được trao đổi kỹ với Bộ Quốc phòng và được giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh, an toàn tối đa. Khi những chiếc xe thương hiệu Việt cắm cờ hỏa tốc của lực lượng công an, lực lượng quân đội từ từ tiến vào lễ đài, những tràng vỗ tay vang lên liên hồi đi cùng những ánh mắt tràn ngập tự hào bởi sau nhiều lần sử dụng xe ngoại để tiêu binh, Việt Nam đã có riêng thương hiệu ô tô "ra mắt" bạn bè quốc tế, hòa chung không khí hào hùng của ngày đất nước thống nhất 30.4.

Tự hào xe thương hiệu Việt dẫn đoàn chỉ huy tại lễ diễu binh ngày 30.4 ẢNH: Ngọc Dương

Cùng vợ và các con từ Thanh Hóa, Hà Nội vào dự sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất, ông Nguyễn Ngọc Diễn - nguyên Phó ban Giáo viên Trường Kỹ thuật hải quân (thuộc Quân chủng hải quân) vô cùng xúc động khi chứng kiến đoàn xe VF9 đi qua khu vực khán đài, trên xe là các sĩ quan chỉ huy đứng nghiêm trang đưa tay chào đầy hào hùng trước lá cờ Tổ quốc. Cùng lúc đó, phi đội máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng phi đội máy bay tiêm kích chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng vẽ những đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời trung tâm TP.HCM. Thời khắc đó, cái nóng, cái mệt sau một đêm thức trắng hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho niềm tự hào khôn xiết, hòa nhịp cùng không khí sôi động của hàng ngàn người xung quanh.

"Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ lại những ký ức ngày xưa khi còn ở pháo phòng không 12 li 7, sau đó đi vào hải quân; đến Nhà máy đóng tàu Ba Son (từ tháng 7.1975 - 1977); Trường trung cấp Hải quân..., một thời cực khổ mà hào hùng. Xem diễu binh, tôi cảm thấy lực lượng quân đội ngày càng trưởng thành, hiện đại hơn. Việt Nam cũng đã sản xuất ra được những chiếc xe hiện đại. 50 năm mới có một lần, chứng kiến trực tiếp cảnh diễu binh mà xúc động vô cùng. Ở cái tuổi 80 này, đồng đội của tôi giờ người mất, người đau ốm không đi lại được nên có thể đây là lần duy nhất được xem sự lớn mạnh của lực lượng quân đội Việt Nam. Thật hạnh phúc!", ông Nguyễn Ngọc Diễn bày tỏ cảm xúc.

"Khoe" hình ảnh chụp cùng dàn xe VF9 độc đáo trong khối diễu binh, ông Lê Duy Toàn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm Duy Anh (Duy Anh Foods), cho biết sự xuất hiện của dàn xe VinFast trong ngày lễ trọng đại của dân tộc đã truyền cho một doanh nhân trẻ như ông rất nhiều cảm hứng. Với ông Toàn, đó là một hình ảnh đẹp, mang nhiều ý nghĩa và đầy tự hào về sản phẩm Việt Nam, trí tuệ Việt Nam, của người Việt Nam và dành cho người Việt Nam. Sau 50 năm đất nước thống nhất, gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tự chủ sản xuất ô tô. Đây không chỉ là thành tựu lớn của ngành công nghiệp, chế tạo sản xuất của nước nhà mà còn chứng minh năng lực của người Việt, chứng minh chất lượng và uy tín của các sản phẩm "Made in Vietnam" không thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

"Đứng dưới góc độ một DN, trong bối cảnh cơ chế mở và vai trò của khối DN tư nhân được định vị một cách rõ ràng chưa từng có, dàn xe VF9 tại đại lễ hôm nay mang đến cho tôi niềm tin vào sự thay đổi, đổi mới. Nhà nước đang tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho khối DN tư nhân có cơ hội phát triển, phát huy hết sức khả năng của mình, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Có lẽ tất cả người con khắp mọi miền đất nước cũng đều chung cảm giác vui mừng, hãnh diện khi được xem tận mắt các màn diễu binh của các khối, được thấy chiếc xe VinFast xuất hiện hoành tráng. Đó là chỉ dấu cho kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam đang tiến lên phía trước, tự chủ tự cường", ông Lê Duy Toàn chia sẻ.

Chứng minh khả năng vươn mình của DN Việt

"Hôm nay, khi đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, nhìn lại những tích lũy của nửa thế kỷ qua, chúng ta càng thấm thía: Hòa bình là để vươn mình, thống nhất là để hội tụ sức mạnh, đổi mới là để thắp sáng tương lai. Chúng ta có một thương hiệu ô tô Việt xuất hiện đầy tự hào trong ngày lễ trọng đại của dân tộc là minh chứng như một sự đổi mới, vươn lên của DN Việt Nam, của kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới", TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chia sẻ với Thanh Niên ngay sau buổi lễ kỷ niệm.

Điểm lại suốt quá trình hình thành và phát triển của thương hiệu ô tô Việt, TS Nguyễn Sĩ Dũng nhận xét: VinFast không chỉ chinh phục được thị trường nội địa, mà còn tạo ra một bước tiến mạnh mẽ, cho thấy tiềm năng của các DN Việt Nam trong việc vươn tầm quốc tế. Quan sát ngành công nghệ ô tô thế giới có thể thấy rất ít, nếu không muốn nói là chưa từng có hãng xe nào có thể đạt được những thành tựu như VinFast trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Trước đó, việc VinFast trở thành thương hiệu ô tô số 1 tại Việt Nam đã phá vỡ những định kiến về giới hạn của nền công nghiệp Việt Nam, về trình độ và năng lực công nghệ của người Việt Nam.

Trước đây, việc Việt Nam có thể sản xuất một sản phẩm công nghệ cao như ô tô là điều gần như không tưởng, nhất là với các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và có thể cạnh tranh được với các thương hiệu quốc tế. Song, bằng thành công của mình, VinFast đã chứng minh Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất và làm chủ công nghệ ô tô, tạo động lực lớn cho các DN trong nước đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Bên cạnh đó, quá trình phát triển của VinFast cũng đòi hỏi lực lượng lao động có tay nghề cao, từ đó thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển bền vững ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp phức tạp khác.

"Thành công của VinFast là ví dụ điển hình cho khả năng vươn mình của DN Việt. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, VinFast đóng vai trò như một biểu tượng của khát vọng, tự tin và quyết tâm của DN Việt Nam. Thành công của VinFast truyền cảm hứng cho cộng đồng DN cả nước, tạo động lực để xây dựng những thương hiệu quốc gia mạnh mẽ và đưa kinh tế Việt Nam vươn lên tầm cao mới. VinFast đã và đang góp phần định hình nên một Việt Nam năng động, sáng tạo và đầy tiềm năng trong mắt thế giới, thúc đẩy tiến trình xây dựng sức mạnh kinh tế quốc gia trong tương lai", TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh.