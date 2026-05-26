Doanh nghiệp thuê nhà thì kê khai, nộp thuế thay như thế nào?

Mai Phương
26/05/2026 18:10 GMT+7

Doanh nghiệp thuê nhà, bất động sản của cá nhân nếu có thỏa thuận thì sẽ kê khai và nộp thuế thay.

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính vừa đăng tải ý kiến của doanh nghiệp liên quan đến việc kê khai và nộp thuế thay cá nhân cho thuê nhà, bất động sản. Theo đó, một doanh nghiệp hỏi: Theo quy định tại Nghị định số 68/2026 của Chính phủ, trường hợp tổ chức thuê bất động sản của cá nhân mà trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê là người khai thuế thay, nộp thuế thay thì tổ chức có trách nhiệm thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

Doanh nghiệp thuê nhà thì kê khai, nộp thuế thay như thế nào?- Ảnh 1.

Doanh nghiệp thuê nhà, bất động sản nếu có thỏa thuận sẽ kê khai và nộp thuế thay cá nhân

ẢNH: Đ.SƠN

Quy định cũng nêu thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được xác định theo kỳ thanh toán tiền thuê bất động sản. Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện còn chưa rõ khái niệm “kỳ thanh toán” trong trường hợp này được xác định như thế nào. Vậy, nếu hợp đồng quy định thanh toán tiền thuê theo tháng thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế có phải là ngày 20 của tháng tiếp theo hay không? Nếu hợp đồng quy định thanh toán theo quý thì thời hạn kê khai có phải là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo hay không? Đối với các trường hợp thanh toán 6 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần nhưng không trùng theo quý dương lịch thì thời hạn kê khai thuế được xác định như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Thuế TP.Hà Nội trích dẫn điều 44 luật Quản lý thuế số 38/2019 QH14 của Quốc hội quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Cụ thể, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính. Đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế thì chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, thời hạn doanh nghiệp thuê bất động sản và thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay thì thực hiện theo quy định tại điều 44 luật Quản lý thuế số 38/2019 QH14 của Quốc hội nêu trên.

Phương pháp tính thuế hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỉ đồng như thế nào?

Thay đổi doanh thu từ năm 2025 đến 2026 dưới 3 tỉ đồng thì hộ kinh doanh sẽ nộp thuế khác nhau.

