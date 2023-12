Doanh nghiệp tìm cơ hội bứt tốc cuối năm trên TikTok Shop

Báo cáo tổng quan Thị trường Sàn Thương mại điện tử Việt Nam của Metrics cho thấy tổng doanh thu toàn thị trường trong quý 3 đạt 63.000 tỉ đồng. Với hàng loạt chương trình khuyến mãi được tung ra trong dịp lễ tết cuối năm, các chuyên gia tại đây dự báo các nền tảng sẽ tiếp tục phát triển mạnh doanh thu trong quý cuối năm, ước tính có thể đạt tổng cộng 90.000 tỉ đồng. TikTok Shop hứa hẹn là một trong những sân chơi chính để các doanh nghiệp tập trung nguồn lực.

Doanh thu tăng 3 chữ số sau một đợt siêu sale

Nhìn lại những chiến dịch được đầu tư bài bản trên TikTok Shop thời gian qua, có thể thấy không ít thương hiệu đã ghi nhận tăng trưởng vượt bậc. Kể cả với những doanh nghiệp mới gia nhập nền tảng chỉ vài tháng như FPT Shop, dịp siêu sale 11.11 vừa qua cũng đã đem về những con số ấn tượng. Tận dụng lợi thế Livestream của TikTok, sau 28 giờ livestream với các voucher siêu sao đồng tài trợ giữa TikTok Shop và FPT Shop, hệ thống đã bán được hơn nghìn chiếc iPhone 15 series. Nhiều sản phẩm của FPT Shop vào top bán chạy trên nền tảng bởi tính tương tác cao đến từ những nội dung giải trí được lồng ghép khéo léo yếu tố thương mại. Từ một hệ thống bán lẻ tập trung phát triển chuỗi cửa hàng vật lý rộng khắp cả nước, sự chuyển mình của FPT Shop lên TikTok Shop đã làm thay đổi quan điểm của khách hàng trong việc mua sắm. Nhu cầu và sức mua cao của người dùng trên TikTok Shop đã trải rộng ở đa dạng mặt hàng từ sản phẩm tiêu dùng đến những mặt hàng có giá trị cao.

Thực tế, cơ hội này cũng hiện hữu với cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các startup. Nổi bật trong dịp 11.11 vừa qua là Bếp Chè Thái - một thương hiệu F&B non trẻ với những món ăn dân dã như các món chè, đồ ăn vặt, cơm cháy đáy nồi... Tổng giá trị sản phẩm bán ra của Bếp Chè Thái trong mùa siêu sale này đã tăng 61% so với cùng kỳ và tăng 177% so với dịp sale 10.10. Thành quả này là sự kết hợp giữa những sản phẩm chất lượng của thương hiệu và việc vận dụng tối đa các tính năng hỗ trợ từ TikTok Shop như livestream, video ngắn, trung tâm bán hàng và hợp tác cùng các nhà sáng tạo nội dung. Nhờ đó, Bếp Chè Thái đã xây dựng được hình ảnh một thương hiệu ẩm thực chất lượng mà gần gũi, mang đến những khoảnh khắc giải trí thú vị cho người tiêu dùng để việc mua sắm trở nên vui vẻ hơn.

Thậm chí, trong trường hợp của thương hiệu Mẹ Sam Review, bên cạnh việc tận dụng những tính năng mới nhất của TikTok Shop để tạo ra những phiên livestream hấp dẫn, kích thích người tiêu dùng mua sắm, nhà bán lẻ này còn rất tích cực phối hợp với các thương hiệu để tung ra hàng loạt ưu đãi độc quyền cho người dùng. Kết quả, tổng giá trị giao dịch trong tháng 11 vừa qua tăng gấp 12 lần. Chỉ riêng một phiên Livestream trong sự kiện 11.11 đã đem về con số doanh thu ấn tượng và liên tiếp tục giữ được kỷ lục này trong các ngày sau đó.

Dĩ nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thắng lớn ngay lập tức trên không gian số. Với những nhà bán lẻ truyền thống như Nón Sơn, quá trình tìm hiểu nền tảng mất nhiều thời gian hơn, doanh nghiệp cũng phải mất đến 6 tháng mới bắt đầu đăng tải những sản phẩm đầu tiên vào đầu năm nay. Tuy nhiên, đến chiến dịch 11.11 vừa qua, thương hiệu đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu gian hàng và tại trung tâm mua sắm lên gần 200% so với giai đoạn trước đó. Thậm chí, với hàng nghìn phiên Livestream trên kênh chính thức và hệ thống tiếp thị liên kết cửa hàng, doanh thu đến từ Livestream còn bật tăng 100-500%. Những buổi họp mặt trực tiếp với Ngành hàng Ô tô - Xe máy của TikTok, cũng như những định hướng kinh doanh rõ ràng từ phía đội ngũ nội bộ đã giúp Nón Sơn tận dụng được tối đa xu hướng mua sắm kết hợp với giải trí này.

Trước dịp siêu sale cuối cùng 12.12 đầy triển vọng, doanh nghiệp hãy nên hành động từ bây giờ để hoàn thành những mục tiêu dang dở.

Thời điểm vàng để bùng nổ - Đại tiệc "Sale Đỉnh Gấp Đôi" 12.12

Thực tế, TikTok Shop là một trong những nền tảng đi đầu trong xu hướng mua sắm kết hợp giải trí. Trong các sự kiện mua sắm lớn vừa qua, bộ giải pháp sáng tạo toàn diện của TikTok Shop đã hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong việc quản lý và livestream bán hàng. Với lợi thế về nội dung, thương mại và tính cộng đồng, TikTok Shop đã mang đến hệ sinh thái toàn diện nơi các doanh nghiệp tạo nên nhiều cột mốc tăng trưởng mới.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong cuộc đua doanh số cuối năm, đại tiệc mua sắm "Sale Đỉnh Gấp Đôi" của TikTok Shop tiếp tục mang đến hàng triệu ưu đãi hấp dẫn, hàng hiệu giá hời với mức giảm lên đến 50%, voucher Livestream Siêu Sao trị giá 1.212.000Đ, miễn phí ship từ đơn 0Đ, cùng loạt hoạt động tương tác đầy thú vị với gương mặt đại diện Thảo Nhi Lê, hứa hẹn mang đến những giờ phút mua sắm tràn ngập tiếng cười cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, TikTok Shop còn triển khai Trang Mua Sắm (Shop tab), được đặt ở vị trí "vàng" ngay cạnh tab Trang chủ nhằm giúp người dùng mua sắm một cách tiện lợi hơn. Nhờ đó, các nhãn hàng, doanh nghiệp cũng có thể mở rộng thêm hình thức bày bán sản phẩm để tối ưu sự hiện diện trên TikTok Shop. Hơn hết, sự ra mắt của TikTok Shop Mall để đảm bảo sản phẩm chính hãng do kênh bán hàng của chính chủ sở hữu thương hiệu hoặc đại lý chính thức bán cũng tạo điều kiện giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu bên cạnh những đặc quyền như thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng và cải thiện doanh thu.

Nắm bắt và tối ưu các chương trình để bứt tốc về đích hiệu quả trên TikTok Shop tại: https://seller-vn.tiktok.com/account/register.