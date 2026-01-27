Doanh nghiệp TP.HCM tìm lời giải cho bài toán sự kiện thời 'bão giá'

Xu hướng tổ chức sự kiện "thông minh"

Nhiều doanh nghiệp đang rà soát lại từng khoản chi, các hoạt động sự kiện thường bị cắt giảm đầu tiên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những doanh nghiệp duy trì hoạt động sự kiện bài bản giữ được nhận diện thương hiệu tốt hơn đối thủ.

"Sự kiện không nên là 'gánh nặng chi phí', mà phải là 'khoản đầu tư' thông minh về thương hiệu", ông Lê Quốc Thịnh, CEO F-EVENT - đơn vị có 5 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện doanh nghiệp tại TP.HCM chia sẻ. "Thay vì chạy đua thiết bị hoành tráng gây lãng phí, F-EVENT tư vấn giải pháp kỹ thuật 'vừa vặn' và chính xác", ông Thịnh nói thêm.

Sự kiện công nghệ với hệ thống âm thanh - ánh sáng và màn hình LED hiện đại

Quy trình trọn gói, minh bạch chi phí

Điểm khác biệt của F-EVENT là quy trình làm việc chuẩn hóa từ khảo sát, thiết kế đến triển khai - giúp khách hàng kiểm soát chi phí ngay từ đầu, tránh phát sinh. Phục vụ các doanh nghiệp từ startup đến tập đoàn lớn, F-EVENT đúc kết: phân tích đúng mục tiêu, chọn công nghệ phù hợp, và tận dụng tối đa không gian sẵn có có thể tiết kiệm đến 40% chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Một công ty công nghệ tại TP.HCM sau khi hợp tác với F-EVENT đã giảm hơn một phần ba chi phí Year End Party nhưng mức độ hài lòng của nhân viên vẫn cao hơn các năm trước. "Doanh nghiệp cần đối tác thực sự đồng hành, không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn tư vấn biến mỗi đồng chi thành giá trị thực", ông Thịnh nhấn mạnh.

Hậu trường vận hành âm thanh, ánh sáng - nơi từng cú chạm bảng điều khiển góp phần tạo nên cảm xúc trọn vẹn cho sự kiện