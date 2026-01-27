Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Doanh nghiệp TP.HCM tìm lời giải cho bài toán sự kiện thời 'bão giá'

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
27/01/2026 17:00 GMT+7

Trước áp lực tối ưu hóa chi phí của năm tài chính 2025-2026, nhiều doanh nghiệp đứng trước lựa chọn: Cắt giảm sự kiện hay tiếp tục đầu tư để giữ hình ảnh? Theo các chuyên gia, chìa khóa là chuyển tư duy từ 'chi tiêu' sang 'đầu tư thực dụng'.

Xu hướng tổ chức sự kiện "thông minh"

Nhiều doanh nghiệp đang rà soát lại từng khoản chi, các hoạt động sự kiện thường bị cắt giảm đầu tiên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những doanh nghiệp duy trì hoạt động sự kiện bài bản giữ được nhận diện thương hiệu tốt hơn đối thủ.

"Sự kiện không nên là 'gánh nặng chi phí', mà phải là 'khoản đầu tư' thông minh về thương hiệu", ông Lê Quốc Thịnh, CEO F-EVENT - đơn vị có 5 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện doanh nghiệp tại TP.HCM chia sẻ. "Thay vì chạy đua thiết bị hoành tráng gây lãng phí, F-EVENT tư vấn giải pháp kỹ thuật 'vừa vặn' và chính xác", ông Thịnh nói thêm.

Giải pháp tổ chức sự kiện thông minh cho doanh nghiệp TP . HCM trong thời kỳ bão giá - Ảnh 1.

Sự kiện công nghệ với hệ thống âm thanh - ánh sáng và màn hình LED hiện đại

Quy trình trọn gói, minh bạch chi phí

Điểm khác biệt của F-EVENT là quy trình làm việc chuẩn hóa từ khảo sát, thiết kế đến triển khai - giúp khách hàng kiểm soát chi phí ngay từ đầu, tránh phát sinh. Phục vụ các doanh nghiệp từ startup đến tập đoàn lớn, F-EVENT đúc kết: phân tích đúng mục tiêu, chọn công nghệ phù hợp, và tận dụng tối đa không gian sẵn có có thể tiết kiệm đến 40% chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Một công ty công nghệ tại TP.HCM sau khi hợp tác với F-EVENT đã giảm hơn một phần ba chi phí Year End Party nhưng mức độ hài lòng của nhân viên vẫn cao hơn các năm trước. "Doanh nghiệp cần đối tác thực sự đồng hành, không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn tư vấn biến mỗi đồng chi thành giá trị thực", ông Thịnh nhấn mạnh.

Giải pháp tổ chức sự kiện thông minh cho doanh nghiệp TP . HCM trong thời kỳ bão giá - Ảnh 2.

Hậu trường vận hành âm thanh, ánh sáng - nơi từng cú chạm bảng điều khiển góp phần tạo nên cảm xúc trọn vẹn cho sự kiện

Công ty TNHH MTV Sự kiện F-EVENT

  • 102 Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền, TP.HCM
  • Hotline: 0918 400 055
  • Email: eventstage.fevent@gmail.com
  • Website: https://fevent.vn/

Khám phá thêm chủ đề

Bão giá Công ty TNHH MTV Sự Kiện F-EVENT tối ưu hóa chi phí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận