Doanh nghiệp tư nhân tiên phong triển khai chương trình quốc gia đào tạo 10.000 CEO

Tại phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 chiều 16.9, phát biểu tiếp thu sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025, nhấn mạnh: với chủ đề "Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt", Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ ba đã được tổ chức thành công, tiếp nối tinh thần đối thoại thực chất, giải pháp cụ thể và triển khai đến cùng.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: XUÂN TÙNG

"Nhận thức sâu sắc về vai trò, động lực quan trọng nhất của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển hùng cường của đất nước, chúng tôi cam kết tiếp tục quán triệt sâu sắc bộ tứ trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị - nền tảng chính trị, pháp lý vững chắc và đồng bộ, được xem là kim chỉ nam cho sự phát triển đột phá của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới.

Khu vực tư nhân tin tưởng và kỳ vọng sâu sắc rằng, tinh thần "Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân" và phương châm "Đồng kiến tạo thể chế - Giải phóng nguồn lực - Nâng chuẩn quản trị quốc gia" sẽ được quán triệt sâu rộng, chuyển hóa thành những hành động cụ thể, quyết liệt và đo lường được ở mọi cấp thực thi, kiến tạo một môi trường kinh doanh thực sự tin cậy, minh bạch, hiệu quả, cạnh tranh, tổng thể", ông Đặng Hồng Anh nói.

Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, với lực lượng tiên phong là các doanh nhân trẻ, cam kết đồng hành cùng Đảng, Chính phủ trong kỷ nguyên mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc vào năm 2045.

Diễn đàn đồng thuận cao và thông qua chương trình hành động toàn diện đã được tổng hợp từ 12 phiên đối thoại địa phương, 4 phiên đối thoại chuyên đề và phiên đối thoại cấp cao.

Các kiến nghị, đề xuất và sáng kiến đột phá tập trung vào 4 trụ cột chính, tương ứng với "bộ tứ nghị quyết", bao gồm: xây dựng một thể chế kiến tạo; thúc đẩy mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mài sắc các mũi nhọn chiến lược để vươn tầm quốc tế; nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

"Tương ứng với các trụ cột này, chúng tôi sẽ xây dựng "bộ tứ năng lực" để không ngừng đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới của đất nước, gồm: năng lực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; năng lực ứng dụng khoa học - công nghệ; năng lực phát triển con người và học tập liên tục; năng lực hội nhập để vươn ra toàn cầu", ông Đặng Hồng Anh cho biết.

Khởi xướng chương trình "Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới"

Với tinh thần "đồng kiến tạo", cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, với vai trò tiên phong là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cam kết triển khai các sáng kiến chiến lược, có sức lan tỏa lớn, bao gồm:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiến hành nghi thức đánh cồng khởi động một giai đoạn phát triển mới tại VPSF 2025

ẢNH: TUẤN MINH

Tiên phong triển khai Chương trình quốc gia đào tạo 10.000 CEO nhằm bồi đắp một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp kế cận có tâm - tầm - tài.

Khởi xướng và thực hiện chương trình "Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới", góp phần vào mục tiêu chiến lược chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, tạo ra một lớp doanh nghiệp vững mạnh từ nền tảng.

Tiên phong xây dựng và áp dụng Bộ chỉ số năng lực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam (VBCI) như một công cụ chẩn đoán toàn diện, giúp doanh nghiệp tự đánh giá và xây dựng lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bài bản.

Diễn đàn giao Ban tổ chức và Ban thư ký các nhiệm vụ trọng tâm sau: hoàn thiện và công bố báo cáo tổng hợp VPSF 2025, tổng hợp toàn bộ kiến nghị, đề xuất chi tiết để gửi Chính phủ và các cơ quan hữu quan, làm cơ sở cho việc đối thoại xây dựng và điều chỉnh chính sách.

Đề xuất với Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác liên ngành của Chính phủ để theo dõi, giám sát độc lập việc thực thi các cam kết chính sách và báo cáo định kỳ kết quả tới cộng đồng doanh nghiệp.

Đề xuất với Thủ tướng tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam định kỳ mỗi năm một lần, để duy trì một kênh đối thoại chính sách thực chất, hiệu quả và tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là khối doanh nhân trẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước với Quốc hội và Chính phủ.

"Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam ý thức sâu sắc rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, kiến tạo của Chính phủ mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi có đủ niềm tin và bản lĩnh để hoàn thành sứ mệnh của mình", ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.