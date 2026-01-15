Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Doanh nghiệp vận tải đầu tiên cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát cho CSGT

Trần Cường
15/01/2026 12:41 GMT+7

Cục CSGT vừa tiếp nhận quyền truy cập hệ thống giám sát hành trình phương tiện của doanh nghiệp vận tải Phương Trang. Đây là doanh nghiệp kinh doanh vận tải đầu tiên cung cấp hệ thống giám sát cho lực lượng CSGT.

Sáng 15.1, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, doanh nghiệp vận tải Phương Trang đã cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát hành trình của phương tiện cho Cục CSGT để thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải theo quy định.

Doanh nghiệp vận tải đầu tiên cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát cho CSGT- Ảnh 1.

Nhà xe Phương Trang đã chủ động cung cấp dữ liệu hành trình cho Cục CSGT vào ngày 14.1

ẢNH: MINH NHẬT

Đại diện Cục CSGT cho biết, việc cấp quyền được thực hiện trong ngày 14.1 và Phương Trang là doanh nghiệp đầu tiên chủ động cung cấp hệ thống giám sát hành trình phương tiện kinh doanh vận tải cho Cục CSGT.

Theo đại diện Cục CSGT, dữ liệu giám sát hành trình của nhà xe Phương Trang cung cấp cho lực lượng CSGT gồm: thông tin vị trí, hành trình; thông tin về thời gian lái xe của tài xế; thông tin về tốc độ và vi phạm quy tắc giao thông; thông tin nhận dạng phương tiện; thông tin từ camera trên xe và thông tin cảnh báo, sự kiện bất thường.

Đại diện Cục CSGT khẳng định, việc doanh nghiệp vận tải chủ động cung cấp thông tin giám sát hành trình cho lực lượng CSGT có tác dụng rất lớn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Doanh nghiệp vận tải đầu tiên cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát cho CSGT- Ảnh 2.

Dữ liệu nhà xe cung cấp giúp lực lượng CSGT nâng cao công tác quản lý và góp phần giảm tai nạn giao thông

ẢNH: MINH NHẬT

Cụ thể, các dữ liệu này sẽ giúp minh bạch, công khai trong hoạt động kinh doanh vận tải; phòng ngừa và phát hiện vi phạm ngay từ sớm, từ xa, qua việc giám sát liên tục, khách quan, không phụ thuộc vào lực lượng tuần tra.

Ngoài ra, qua dữ liệu mà doanh nghiệp cung cấp, lực lượng CSGT cũng đánh giá được mức độ an toàn của nhà xe và giúp nâng cao ý thức chấp hành của lái xe, lái xe biết mình luôn được giám sát sẽ hạn chế vi phạm.

Đặc biệt, dữ liệu cũng phục vụ công tác chỉ huy, điều hành giao thông và phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông.

Với những tuyến đường thường xuyên vi phạm tốc độ, với các nhóm phương tiện, lái xe có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, lực lượng CSGT sẽ bố trí tuần tra kiểm soát và kiến nghị tổ chức giao thông để phòng ngừa tai nạn giao thông.

Tin liên quan

CSGT sẽ quản lý dữ liệu thiết bị giám sát trên xe

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ quản lý, vận hành và sử dụng dữ liệu giám sát hành trình, hình ảnh lái xe để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cũng như xử lý vi phạm.

nhà xe Phương Trang Doanh nghiệp vận tải vận tải hành khách Cung cấp dữ liệu giám sát hành trình cho CSGT Cục CSGT
