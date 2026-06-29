Doanh nghiệp Việt hợp tác với Hà Lan phát triển tôm giống chất lượng cao

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV), các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Đặc biệt, ông Jarl van den Berg - Giám đốc điều hành Konabay toàn cầu, đại diện thế hệ lãnh đạo kế thừa truyền thống phát triển khoa học và công nghệ của gia đình đồng sáng lập Hendrix Genetics cũng đã có mặt ẢNH: THIÊN LONG





Theo thỏa thuận hợp tác, Konabay sẽ đồng hành cùng Kim Hoàng Quảng Nam trong việc chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm và nền tảng di truyền nhằm phát triển hệ thống sản xuất tôm giống chất lượng cao tại Việt Nam. Hai bên kỳ vọng tạo ra nguồn giống ổn định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành nuôi tôm trong nước và hướng tới thị trường quốc tế. Đối tác của Kim Hoàng Quảng Nam là Konabay thuộc hệ sinh thái của Hendrix Genetics - tập đoàn toàn cầu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di truyền giống vật nuôi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Công Tuấn, Chủ tịch HĐQT Mebi Group, cho biết trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng công nghệ cao và phát triển bền vững, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động kết nối với những đối tác quốc tế có năng lực hàng đầu thay vì phát triển đơn lẻ. "Chúng tôi không hướng đến việc tự làm tất cả. Điều Mebi Group mong muốn là xây dựng một hệ sinh thái kết nối những giá trị tốt nhất của Việt Nam và thế giới để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, mang lại hiệu quả cho người chăn nuôi, người nuôi trồng thủy sản và người tiêu dùng", ông Tuấn chia sẻ.

Theo ông Tuấn, Kim Hoàng Quảng Nam sẽ là đơn vị phát triển lĩnh vực tôm giống trong hệ sinh thái Mebi Group, trong khi các đơn vị thành viên khác tiếp tục đồng hành ở các lĩnh vực dinh dưỡng, thú y, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi thực phẩm. Định hướng này nhằm hình thành một chuỗi giá trị đồng bộ, trong đó con tôm giống chất lượng cao là nền tảng để nâng cao năng suất, giảm rủi ro cho người nuôi và tăng sức cạnh tranh của ngành tôm Việt Nam trên thị trường thế giới.

Đại diện Konabay đánh giá Việt Nam là một trong những trung tâm sản xuất thủy sản quan trọng của thế giới với nhiều tiềm năng phát triển. Việc hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mở rộng hoạt động của Konabay tại khu vực châu Á mà còn góp phần đưa các thành tựu khoa học vào thực tiễn sản xuất. Không chỉ dừng lại ở dự án hợp tác đầu tiên, Kim Hoàng Quảng Nam và Konabay sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng các chương trình hợp tác trong tương lai, góp phần xây dựng ngành thủy sản Việt Nam theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ và hội nhập sâu hơn với chuỗi giá trị toàn cầu.