Người dân muốn tiếp tục nuôi trồng thủy sản 'có kiểm soát' trên đầm Đề Gi

Ngày 27.12, UBND xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết đã có buổi làm việc trực tiếp với các hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên đầm Đề Gi.

Theo đó, thời gian qua, tình trạng chiếm dụng mặt nước, nuôi trồng thủy sản, lồng bè trái phép tại đầm Đề Gi đã gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền ra vào đầm và quy hoạch khu vực xung quanh đầm.

Việc chiếm dụng mặt nước, nuôi trồng thủy sản trái phép trên đầm Đề Gi gây ra nhiều hệ lụy về môi trường ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền ra vào đầm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngày 14.11, UBND xã chính thức ban hành văn bản nghiêm cấm mọi hoạt động nuôi lồng bè (hàu, vẹm, cá...) và khai thác bất hợp pháp (xung điện, lưới lồng) khi chưa được cấp phép. Chính quyền yêu cầu các hộ dân phải tự giác tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình để trả lại hiện trạng mặt nước ban đầu. Sau thời hạn này, lực lượng liên ngành sẽ tiến hành cưỡng chế và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngay sau lệnh cấm, 56 hộ dân tại địa phương đã gửi đơn kiến nghị tập thể lên chính quyền. Theo người dân, họ đã bám biển và mưu sinh trên đầm Đề Gi hơn 10 năm qua. Cơn bão số 13 vừa qua đã càn quét, cuốn trôi toàn bộ tài sản, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Các hộ dân tha thiết mong muốn được chính quyền hướng dẫn quy hoạch vị trí nuôi trồng phù hợp. Các hộ dân cũng xin được tiếp tục nuôi trồng thủy sản có kiểm soát thay vì bị cấm đoán hoàn toàn, đồng thời kiến nghị ngân hàng có chính sách giãn nợ để họ có cơ hội phục hồi sản xuất.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân tạm dừng mọi hoạt động khôi phục lồng bè ở khu vực đầm Đề Gi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước những nguyện vọng, đề xuất từ phía người dân, ngày 26.12, UBND xã Đề Gi đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp. Tại đây, chính quyền cho biết đã chủ động đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chính sách hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại sau bão.

Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước, UBND xã Đề Gi vẫn giữ quan điểm không để tình trạng lấn chiếm mặt nước tiếp diễn tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép. Hiện tại, xã yêu cầu người dân tạm dừng mọi hoạt động khôi phục lồng bè để chờ đợi buổi đối thoại trực tiếp với UBND tỉnh.