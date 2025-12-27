Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân muốn tiếp tục nuôi trồng thủy sản 'có kiểm soát' trên đầm Đề Gi

Đức Nhật
Đức Nhật
27/12/2025 18:08 GMT+7

Các hộ dân đề nghị được tiếp tục nuôi trồng thủy sản 'có kiểm soát' trên đầm Đề Gi thay vì bị cấm đoán hoàn toàn.

Ngày 27.12, UBND xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết đã có buổi làm việc trực tiếp với các hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên đầm Đề Gi.

Theo đó, thời gian qua, tình trạng chiếm dụng mặt nước, nuôi trồng thủy sản, lồng bè trái phép tại đầm Đề Gi đã gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền ra vào đầm và quy hoạch khu vực xung quanh đầm.

Người dân xin tiếp tục nuôi trồng thủy sản trái phép - Ảnh 1.

Việc chiếm dụng mặt nước, nuôi trồng thủy sản trái phép trên đầm Đề Gi gây ra nhiều hệ lụy về môi trường ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền ra vào đầm

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngày 14.11, UBND xã chính thức ban hành văn bản nghiêm cấm mọi hoạt động nuôi lồng bè (hàu, vẹm, cá...) và khai thác bất hợp pháp (xung điện, lưới lồng) khi chưa được cấp phép. Chính quyền yêu cầu các hộ dân phải tự giác tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình để trả lại hiện trạng mặt nước ban đầu. Sau thời hạn này, lực lượng liên ngành sẽ tiến hành cưỡng chế và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngay sau lệnh cấm, 56 hộ dân tại địa phương đã gửi đơn kiến nghị tập thể lên chính quyền. Theo người dân, họ đã bám biển và mưu sinh trên đầm Đề Gi hơn 10 năm qua. Cơn bão số 13 vừa qua đã càn quét, cuốn trôi toàn bộ tài sản, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Các hộ dân tha thiết mong muốn được chính quyền hướng dẫn quy hoạch vị trí nuôi trồng phù hợp. Các hộ dân cũng xin được tiếp tục nuôi trồng thủy sản có kiểm soát thay vì bị cấm đoán hoàn toàn, đồng thời kiến nghị ngân hàng có chính sách giãn nợ để họ có cơ hội phục hồi sản xuất.

Người dân xin tiếp tục nuôi trồng thủy sản trái phép - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân tạm dừng mọi hoạt động khôi phục lồng bè ở khu vực đầm Đề Gi

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước những nguyện vọng, đề xuất từ phía người dân, ngày 26.12, UBND xã Đề Gi đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp. Tại đây, chính quyền cho biết đã chủ động đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chính sách hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại sau bão.

Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước, UBND xã Đề Gi vẫn giữ quan điểm không để tình trạng lấn chiếm mặt nước tiếp diễn tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép. Hiện tại, xã yêu cầu người dân tạm dừng mọi hoạt động khôi phục lồng bè để chờ đợi buổi đối thoại trực tiếp với UBND tỉnh.

Tin liên quan

Quảng Ninh: Nơi mạnh tay, nơi thờ ơ dẹp nạn nuôi trồng thủy sản trái phép

Quảng Ninh: Nơi mạnh tay, nơi thờ ơ dẹp nạn nuôi trồng thủy sản trái phép

Việc xử lý nuôi trồng thủy sản trái phép tại Quảng Ninh vẫn còn nhiều bất cập. Một số địa phương vào cuộc rốt ráo nhưng có chỗ vẫn thờ ơ.

Khám phá thêm chủ đề

nuôi trồng thủy sản đầm Đề Gi Gia Lai Trái phép Cưỡng chế nuôi trồng thủy sản trái phép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận