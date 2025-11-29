Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phú Quý: 11 hộ nuôi cá biển bị thiệt hại hơn 5,6 tỉ đồng do bão

Quế Hà
29/11/2025 11:11 GMT+7

Vùng biển Phú Quý (Lâm Đồng) xuất hiện sóng to, gió lớn đã làm hư hại hàng loạt lồng bè nuôi trồng thủy sản. UBND Đặc khu Phú Quý thống kê sơ bộ có 11 hộ bị thiệt hại với tổng giá trị hơn 5,6 tỉ đồng.

Ngày 29.11, UBND đặc khu Phú Quý cho biết, qua thống kê chiều 28.11, sóng to, gió lớn đã gây thiệt hại tập trung vào hệ thống lồng bè nuôi cá mú, cá bớp, tôm xanh và các phương tiện phục vụ sản xuất như ca nô, phuy nổi. Một số hộ ngư dân mất trắng toàn bộ lồng bè cá nuôi.

Hộ thiệt hại nặng nhất là ông Võ Nguyên với mức ước tính 2 tỉ đồng, kế đó là bà Nguyễn Thị Hiệp gần 900 triệu đồng, ông Võ Văn Tốt khoảng 690 triệu đồng, bà Phạm Thị Lệ 540 triệu đồng. Nhiều hộ khác bị thiệt hại từ vài chục đến hơn 200 triệu đồng.

Phú Quý: 11 hộ nuôi cá biển bị thiệt hại hơn 5,6 tỉ đồng do bão- Ảnh 1.

Khu vực nuôi cá lồng bè của ngư dân đặc khu Phú Quý thuộc thôn Long Hải

ẢNH: QUẾ HÀ

Thống kê nhanh cho biết thêm, sản lượng thiệt hại gồm 3.230 con cá mú lớn, 1.330 con cá bớp và lượng ít hơn là tôm, ốc nuôi. Một số chủ bè vẫn đang khắc phục, chưa thể cập nhật số liệu đầy đủ.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý Lê Hồng Lợi cho biết chính quyền đặc khu đã chỉ đạo các lực lượng biên phòng, công an, quân sự trên đảo đã hỗ trợ người dân trục vớt, gia cố lồng bè. Đặc khu Phú Quý tiếp tục rà soát, tổng hợp để báo cáo tỉnh, đồng thời động viên các hộ sớm ổn định sản xuất, bảo đảm an toàn trước diễn biến thời tiết phức tạp có thể còn diễn ra trong một vài ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới 'độc lạ nhất lịch sử' vào Biển Đông, bão số 15 đi chậm

