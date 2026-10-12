Doanh nhân Bình Lợi Trung 'chung chí hướng, cháy hết mình'

Nhân dịp chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, Hội Doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu thể thao, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và Gala với chủ đề "Chúng ta là doanh nhân - Chung chí hướng, cháy hết mình" vào ngày 10.10.

Với sự tham gia của đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp cùng 200 khách mời tại đêm Gala, chương trình không chỉ tạo thêm cơ hội hợp tác kinh doanh mà còn hướng đến việc xây dựng một cộng đồng doanh nhân gắn bó, nơi mỗi thành viên tìm thấy sự thấu hiểu, sẻ chia và những người bạn đồng hành trên hành trình phát triển.

Hội Doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10 ẢNH: BTC

Xuất phát từ mong muốn mang đến một ngày hội thực sự dành cho doanh nhân, Hội Doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung đã kết hợp các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao và xúc tiến thương mại, tạo không gian để các thành viên vừa mở rộng quan hệ kinh doanh, vừa cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc sôi nổi ngoài công việc thường nhật. Điểm nhấn đầu tiên là hai giải tennis và pickleball, nơi tinh thần đồng đội và nhiệt huyết của các doanh nhân được thể hiện qua từng trận đấu. Không dừng lại ở các hoạt động giao lưu, chương trình còn chú trọng giá trị kết nối kinh doanh thông qua không gian xúc tiến thương mại với hơn 20 đơn vị tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm và dịch vụ. Hoạt động được kết hợp cùng chương trình giới thiệu doanh nghiệp, tạo điều kiện để các hội viên trực tiếp chia sẻ thế mạnh, nhu cầu hợp tác, tìm hiểu sản phẩm và năng lực cung ứng của nhau. Qua đó, Hội Doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung mong muốn thúc đẩy sự tương tác thực chất trong cộng đồng, từng bước chuyển những mối quan hệ quen biết thành cơ hội hợp tác, phát huy nguồn lực của các doanh nghiệp hội viên và mở rộng mạng lưới đối tác.

Khép lại chuỗi hoạt động là đêm Gala chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam với sự hiện diện của 200 khách mời, gồm đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM, nguyên lãnh đạo quận Bình Thạnh, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), lãnh đạo địa phương và các ban, ngành cùng lãnh đạo các Hội Doanh nghiệp phường bạn. Phát biểu khai mạc đêm Gala, ông Phạm Quốc Trí - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung - đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình của người doanh nhân, khi phía sau những thành quả trong kinh doanh không chỉ là tâm huyết và bản lĩnh, mà còn có những áp lực, hy sinh và trách nhiệm đối với người lao động, khách hàng, đối tác và gia đình. Ông nhấn mạnh: “Sự cống hiến của doanh nhân hiện diện trong những điều rất cụ thể: một việc làm được giữ lại, một đồng lương được trả đúng hẹn, một sản phẩm tử tế đến tay người dùng, một sự sẻ chia đến với cộng đồng”.

Trao giải pickleball của Hội Doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung

Từ sự trân trọng những đóng góp thầm lặng ấy, ông mong muốn Hội Doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung không chỉ là nơi kết nối các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn trở thành một cộng đồng có sự thấu hiểu và đồng hành, nơi doanh nhân có người lắng nghe khi khó khăn, có người chung vui khi thành công và có những người bạn đủ tin cậy để cùng hợp tác, bước tiếp. Đây cũng chính là ý nghĩa mà Hội gửi gắm vào hai chữ “Chúng ta” trong chủ đề chương trình. Theo ông Phạm Quốc Trí, “Chung chí hướng” là cùng giữ chữ tín, làm việc tử tế, tạo cơ hội cho nhau và đóng góp cho cộng đồng. “Cháy hết mình” là mang tâm huyết vào công việc, mang chân thành vào tình bạn, mang trọn niềm vui đến với nhau.

Thông qua chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, Hội Doanh nghiệp phường Bình Lợi Trung tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng một tổ chức hội lấy hội viên làm trung tâm, chú trọng kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác và tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội và đối tác. Trên nền tảng đó, hội hướng đến việc vun đắp một cộng đồng doanh nhân không chỉ cùng chia sẻ cơ hội phát triển mà còn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.

Các hoat động tại buổi giao lưu