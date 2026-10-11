Ấn phẩm đặc biệt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.2026: Doanh nhân Việt trong kỷ nguyên mới

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: Nếu Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một nước phát triển vào năm 2045, doanh nghiệp Việt Nam hôm nay phải lớn đến đâu, mạnh đến đâu và có tầm nhìn xa đến đâu? Với câu hỏi này, mỗi người, tùy lĩnh vực, có một câu trả lời khác nhau. Nhưng qua những cuộc trò chuyện với doanh nhân, chúng tôi nhận ra một điểm chung: Cộng đồng doanh nhân hôm nay đã nhìn thấy rất rõ một thế giới đang thay đổi với tốc độ chưa từng có.

Địa chính trị, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại toàn cầu, biến đổi khí hậu, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng… đang làm thay đổi cách doanh nghiệp nhìn về thị trường và chính mình. Doanh nhân không còn có thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay những lợi thế đã từng làm nên thành công, cũng không thể chỉ tìm cách kinh doanh tốt hơn trong một không gian phát triển có sẵn. Họ phải tìm kiếm, thậm chí tự tạo ra những không gian phát triển mới cho mình.

Họ đang liên tục dịch chuyển những giới hạn.

2045 không chỉ là một mốc thời gian. Đó là đích đến mà Việt Nam đặt ra cho hành trình trở thành một quốc gia phát triển, giàu mạnh và thịnh vượng. Và nếu tầm nhìn quốc gia đã được đặt ở một vạch đích mới, thì tầm nhìn của doanh nghiệp Việt Nam cũng phải có chiều dài tương ứng.

Đó chính là nơi "tầm nhìn doanh nghiệp" gặp "tầm nhìn quốc gia".

Và hành trình ấy không bắt đầu từ những điều quá lớn.

Nó bắt đầu từ một nhà máy, một vùng nguyên liệu, một khu công nghiệp, một doanh nghiệp dinh dưỡng, một sản phẩm công nghệ, một người trẻ trở về quê khởi nghiệp…

Từ những điều tưởng như rất riêng ấy, từng năng lực mới của nền kinh tế đang được hình thành: Từng doanh nghiệp lớn lên. Từng ngành kinh tế mới được mở ra. Từng thương hiệu Việt bước ra thế giới.

Và cũng chính từ đó, khát vọng của một doanh nghiệp có thể góp vào khát vọng của một quốc gia.

Chúng ta đang có một đội ngũ doanh nhân mang trong mình khát vọng lớn hơn việc làm ra lợi nhuận; một thế hệ trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn để tìm những con đường mới; những doanh nghiệp đang không ngừng nâng tầm công nghệ, thương hiệu và năng lực cạnh tranh.

Tất cả, từ những con đường rất khác nhau, đang cùng hướng về một đích đến:

Vươn mình trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Ấn phẩm gồm nhiều bài viết hấp dẫn:

* Từ lập quốc đến tạo dựng vị thế

* Đột phá thể chế: "Đường ray" cho con tàu kinh tế tăng tốc

* Đổi mới mô hình tăng trưởng để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam

* Tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

* Khởi đầu của một kỷ nguyên vị nhân sinh

* Xây dựng các "sếu đầu đàn" Việt Nam vươn tầm quốc tế

* Doanh nghiệp Việt từ thầu phụ đến chủ "cuộc chơi"tỉ USD

* Cuộc chuyển mình của doanh nghiệp Việt

* Hành trình xác lập vị thế của doanh nhân Việt Nam

* Đưa Net Zero thành một ngành kinh tế

* Công nghiệp văn hóa: Mỏ vàng mới của kinh tế Việt Nam

* Đổi mới tư duy để vươn tầm trong chuỗi giá trị toàn cầu

…

Đặc biệt, ấn phẩm có loạt bài Trò chuyện với doanh nhân. Ở đó, bạn đọc sẽ gặp những doanh nhân nổi tiếng, thành đạt, với những chia sẻ, góc nhìn độc đáo về kinh tế, quan điểm phát triển cũng như xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới:

* CEO Vinamilk Mai Kiều Liên: Sứ mệnh của chúng tôi là phụng sự để người Việt khỏe mạnh hơn

* Tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: "Tôi sẽ giữ trọn lời hứa giúp đất nước!"

* Doanh nhân Đoàn Nguyên Đức: Hơn 3 thập niên cùng nhịp đập kinh tế tư nhân Việt Nam

* Doanh nhân Nguyễn Thị Thảo Nhi: Người kiến tạo tương lai từ vùng đất sình lầy

* Từ dinh dưỡng đến hạ tầng sức khỏe cộng đồng

Ngoài ra còn có các bài viết với nhiều thông tin mới, hấp dẫn, thuộc các chuyên mục: Mở không gian phát triển mới, Người trẻ hôm nay - đất nước ngày mai, Khát vọng doanh nghiệp Việt, Chuyển đổi xanh, Trên đường phát triển.

Ấn phẩm được phát hành ngày 12.10.2026.



