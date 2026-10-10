Bỏ nghề kỹ sư, về quê khởi nghiệp với cà phê sạch

"Không vội kết luận mình không làm được"

Trước khi khởi nghiệp, anh Lê Văn Thương làm kỹ sư cơ khí tại TP.HCM với công việc và thu nhập ổn định. Một biến cố gia đình khiến anh trở về Quảng Ngãi.

Anh Lê Văn Thương đặt mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững ẢNH: NVCC

"Lúc mới về, tôi khá loay hoay. Rời một công việc ổn định nhưng về quê thì bắt đầu từ đâu, khởi nghiệp với sản phẩm gì, làm như thế nào… Tôi đặt cho mình rất nhiều câu hỏi", anh kể.

Anh cho biết thời gian làm việc tại TP.HCM, ngay trước chỗ làm có một mô hình cà phê rang xay, pha máy. Từ đó, anh bắt đầu tìm hiểu và nhận thấy tại quê mình khi ấy chưa phổ biến mô hình cà phê hạt rang xay, pha máy từ hạt cà phê nguyên chất. Năm 2019, anh Thương quyết định khởi nghiệp.

"Thời điểm đó, một ly cà phê hạt rang xay pha máy trên thị trường có thể có giá 30.000 - 50.000 đồng. Tôi nghĩ tại sao người dân quê mình không thể uống một ly cà phê rang xay nguyên chất, chất lượng đảm bảo nhưng giá bình dân, dễ tiếp cận hơn", anh nói.

Tôi thấy may mắn vì có cơ hội quay về quê, bắt đầu lại và thử làm một điều có ích trên chính mảnh đất mình sinh ra. Với tôi, quê hương không chỉ là nơi để trở về, mà cũng có thể là nơi để mình bắt đầu một hành trình mới. Lê Văn Thương

Những năm đầu, anh cũng nhiều lần hoài nghi về quyết định của mình khi sản phẩm chưa bán được, đầu tư chưa mang lại kết quả như kỳ vọng, áp lực tài chính và công việc lớn. "Nhưng khi đó tôi nghĩ, nếu hôm nay mình chưa làm được thì tìm nguyên nhân để sửa, chứ không phải vội kết luận rằng mình không làm được", anh chia sẻ.

Theo anh Thương, tư duy của một kỹ sư giúp anh tiếp cận công việc theo hướng tìm nguyên nhân, thử giải pháp, đo lường rồi điều chỉnh. Từ đó, tập trung vào cà phê rang xay nguyên chất, hướng đến sản phẩm có nguồn nguyên liệu rõ ràng, chất lượng ổn định và mức giá phù hợp.

"Tôi muốn người uống có thể cảm nhận được giá trị của hạt cà phê bằng cả 5 giác quan. Một ly cà phê ngon không nhất thiết phải là một ly cà phê đắt tiền", anh Thương nói.

Tạo sinh kế cho hàng trăm người

Hiện Xanh Cà Phê kinh doanh cà phê hạt, cà phê bột và các sản phẩm phục vụ gia đình, quán cà phê, mô hình kinh doanh, đồng thời cung cấp máy pha cà phê, thiết bị, dịch vụ lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa và bảo trì. Doanh nghiệp kiểm soát nhiều khâu từ nguyên liệu cà phê nhân, rang, làm nguội, kiểm tra, đóng gói đến đưa sản phẩm ra thị trường…

Anh Thương cho biết: "Chúng tôi không chỉ cung cấp cà phê mà hướng tới giải pháp kinh doanh tương đối trọn vẹn, gồm quầy cà phê mang đi, sản phẩm, máy móc, thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn vận hành. Hiện doanh nghiệp tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 27 lao động và tạo thêm sinh kế, thu nhập cho khoảng 300 chủ quán trong và ngoài tỉnh thông qua hợp tác, phân phối và kinh doanh. Tôi mong muốn những người đồng hành với chúng tôi có thể xây dựng được một công việc tương đối ổn định và có thêm năng lực kinh doanh cho riêng mình", anh chia sẻ.

Từ chuyên môn cơ khí, anh Thương đưa tư duy kỹ thuật vào sản xuất cà phê. Nhà xưởng hiện có hơn 70% mức độ tự động hóa ở một số công đoạn, như rang, kiểm soát nhiệt, làm nguội và đóng gói.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng ứng dụng công nghệ trong bán hàng, quản lý đơn hàng, tồn kho, khách hàng và hoạt động của các điểm kinh doanh, cũng như đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng. Về chất lượng, anh cho biết tập trung vào nguồn nguyên liệu, khả năng truy xuất, quá trình rang, làm nguội, đóng gói và bảo quản.

"Tôi muốn đi theo hướng minh bạch từ hạt cà phê đến ly cà phê. Người tiêu dùng có quyền biết sản phẩm mình sử dụng được làm từ đâu, được sản xuất như thế nào và doanh nghiệp kiểm soát chất lượng ra sao", anh Thương nói và cho biết doanh thu hiện nay của Xanh Cà Phê khoảng 700 triệu đến 1 tỉ đồng/năm, lợi nhuận 150 triệu đồng/năm.

Nơi để bắt đầu một hành trình mới

Sau khi nhận Giải thưởng Lương Định Của, anh đặt mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, tiếp tục mở rộng hệ thống điểm bán và đối tác, nâng chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất và từng bước chủ động hơn về nguồn nguyên liệu.

"Tôi thấy may mắn vì có cơ hội quay về quê, bắt đầu lại và thử làm một điều có ích trên chính mảnh đất mình sinh ra. Với tôi, quê hương không chỉ là nơi để trở về, mà cũng có thể là nơi để mình bắt đầu một hành trình mới", anh nói thêm.

Theo chị Y Việt Sa, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Lê Văn Thương là người trẻ năng động, có ý chí khởi nghiệp, lập nghiệp, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, an sinh xã hội…

"Thương cũng kết nối, nhiệt tình hỗ trợ những bạn trẻ có cùng hướng đi, có mong muốn khởi sự kinh doanh. Thương không chỉ chú trọng sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn chủ động kết nối vùng nguyên liệu, người dân để phát triển cà phê. Quá trình khởi nghiệp của Thương cho thấy hình ảnh một người trẻ năng động, chịu khó kết nối, có ý chí và từng bước xây dựng được thương hiệu riêng ngay từ quê hương", chị Sa nói.

Anh Lê Văn Thương vừa được T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Lương Định Của.