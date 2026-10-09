Bất ngờ với những thay đổi gu đi ăn của người trẻ

Không chỉ tìm quán ngon, gu đi ăn của người trẻ dần thay đổi

Đặng Tất Thắng (27 tuổi, làm việc tại 19 – 21 Tân Cảng, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.25, Q.Bình Thạnh) cho biết gu đi ăn, tức thị hiếu, sở thích khi đi ăn của anh đã thay đổi theo thời gian.

Nếu trước đây, tiêu chí đầu tiên của Thắng là tìm một quán có món ăn ngon, thì hiện nay anh còn quan tâm đến không gian và khả năng trò chuyện, gặp gỡ bạn bè. Những địa điểm có thể vừa ăn uống, vừa ngồi tán gẫu lâu, có âm nhạc và món ăn đặc trưng để trải nghiệm thường được anh ưu tiên.

Nguyễn Thị Bảo Hoa (28 tuổi, làm việc tại 281 Đại lộ Bình Dương, P.Thủ Dầu Một, TP.HCM; trước là P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cũng nhận thấy sự thay đổi trong cách lựa chọn địa điểm ăn uống. Món ăn hợp khẩu vị, giá cả phải chăng và vị trí thuận tiện vẫn quan trọng, nhưng không còn là những tiêu chí duy nhất.

"Một quán có cách bài trí riêng, món ăn mới lạ hoặc góc ngồi phù hợp để trò chuyện có thể trở thành lựa chọn cho buổi gặp gỡ bạn bè", Hoa cho hay.

Với Hoa, không gian và cảm giác khi trải nghiệm tại quán cũng góp phần quyết định việc lựa chọn địa điểm. Một nơi phù hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống mà còn tạo điều kiện để mọi người thoải mái trò chuyện, tận hưởng thời gian bên nhau.

Gu đi ăn của một bộ phận người trẻ có những sự thay đổi ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM

Trong khi đó, anh Nguyễn Đại Hưng (33 tuổi, làm việc ở Công ty may Việt Thắng, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức) cho rằng mỗi cuộc gặp có một nhu cầu khác nhau. Có khi nhóm bạn chỉ cần một địa điểm để ăn tối nhanh sau giờ làm, có khi lại muốn tìm nơi có đồ uống và không gian dễ chịu để ngồi lâu hơn.

"Vì vậy, những địa điểm có thể kết hợp nhiều nhu cầu trong cùng một không gian thường được tôi và bạn bè cân nhắc", anh nói.

Lê Ngọc Hân, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết cô thường tìm kiếm thông tin về quán ăn qua mạng xã hội trước khi quyết định đến thử.

"Có những quán em biết đến vì một món ăn được giới thiệu trên mạng, nhưng khi xem thêm hình ảnh, em lại bị thu hút bởi không gian hoặc cách quán kể câu chuyện về món ăn. Nếu địa điểm phù hợp với sở thích của nhóm bạn thì em sẽ lưu lại để rủ những "cạ cứng" cùng đi trải nghiệm", Hân chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Hân, hình ảnh trên mạng chỉ là yếu tố khiến cô chú ý ban đầu. Chất lượng món ăn và trải nghiệm thực tế mới ảnh hưởng đến quyết định quay lại. Một quán có món đặc trưng, cách phục vụ dễ chịu và không gian phù hợp để gặp gỡ sẽ tạo được ấn tượng tốt hơn so với nơi chỉ có hình thức bắt mắt.

Phạm Quốc Bảo (26 tuổi, làm việc tại 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.Hoà Hưng, TP.HCM; trước là P.12, Q.10) lại thích khám phá những mô hình ăn uống kết hợp giữa nhà hàng và quầy bar.

"Không phải lúc nào đi ăn cũng cần một bữa đầy đủ nhiều món. Có những hôm tôi chỉ muốn gọi vài món nhỏ, thử một loại đồ uống mới và trò chuyện với bạn bè. Tôi thích những nơi có thực đơn đủ thú vị để mỗi lần đến có thể thử một thứ khác", Bảo nói.

Với Bảo, dấu ấn riêng của địa điểm có thể đến từ cách biến tấu nguyên liệu quen thuộc, sự kết hợp giữa đồ ăn và thức uống hoặc một không gian khác biệt. Những yếu tố này khiến việc đi ăn không chỉ dừng lại ở nhu cầu thưởng thức món ăn mà còn trở thành dịp khám phá và trải nghiệm.

Với không ít người trẻ, họ thích kết hợp ăn uống, trò chuyện và thư giãn trong cùng một điểm đến ẢNH: THANH NAM

Quán ăn phải đáp ứng nhiều nhu cầu

Những lựa chọn của người trẻ phần nào phản ánh xu hướng được đề cập trong báo cáo Future of Food 2027 của tập đoàn khách sạn đa quốc gia Marriott International. Báo cáo tập trung vào những xu hướng định hình tương lai ngành ẩm thực tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo báo cáo, tại Việt Nam, 71% cơ sở được khảo sát ghi nhận nhu cầu dùng bữa tại quầy bar và khu vực lounge (không gian nghỉ ngơi, thư giãn) tăng lên.

Ông Petr Raba, Phó chủ tịch phụ trách ẩm thực Marriott International khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định ngành ẩm thực đang dịch chuyển từ những trải nghiệm cao cấp truyền thống sang các mô hình gần gũi hơn, quy mô nhỏ hơn và gắn với bản sắc của từng điểm đến.

Từ góc độ kinh doanh ẩm thực, chuyên gia ẩm thực Đỗ Hồng Vinh, làm việc tại nhà hàng ở số 216 Võ Văn Ngân (P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức), nhìn nhận: "Sự gia tăng này cho thấy các mô hình ăn uống ít trang trọng hơn đang thu hút sự quan tâm của thực khách. Thay vì chỉ đến nhà hàng để dùng một bữa ăn hoàn chỉnh, khách hàng có thể chọn địa điểm cho phép kết hợp ăn uống, trò chuyện và gặp gỡ trong cùng một không gian".

Những bữa ăn có dấu ấn riêng được ưa chuộng ẢNH: THANH NAM

Cũng theo ông Vinh, xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với các cơ sở kinh doanh ẩm thực. Không gian không chỉ phục vụ việc bố trí chỗ ngồi mà còn cần phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Thực đơn có thể được thiết kế linh hoạt hơn, cho phép thực khách gọi món theo nhu cầu thay vì nhất thiết phải lựa chọn một bữa ăn theo trình tự cố định.

"Không khó để thể thấy các tiêu chí lựa chọn địa điểm ăn uống của một bộ phận người trẻ đang mở rộng. Món ngon, giá cả và vị trí thuận tiện vẫn quan trọng, nhưng không còn là những yếu tố duy nhất. Không gian, sự linh hoạt, dấu ấn riêng của món ăn và cơ hội kết nối cũng tham gia vào quyết định lựa chọn. Bữa ăn vì thế không nhất thiết phải cầu kỳ hay kéo dài mới tạo nên giá trị. Với không ít người trẻ, một địa điểm phù hợp có thể là nơi thưởng thức món ăn mới, thư giãn sau giờ làm hoặc dành thời gian trò chuyện cùng bạn bè", ông Vinh nói.