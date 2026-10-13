Đã có nhiều người viết về doanh nhân Phạm Nhật Vượng, người sáng lập Tập đoàn Vingroup và hiện là tỷ phú giàu thứ 66 trên thế giới, theo xếp hạng ngày 10.10.2026. Kể về ông có thể bắt đầu từ quy mô doanh nghiệp, những dự án kỷ lục đã triển khai, những quyết định gây bất ngờ cho thị trường. Nhưng có một góc nhìn khác mà ít người quan sát khi nói về ông, đó là xuyên suốt hành trình 33 năm kinh doanh của ông là tinh thần dấn thân và cống hiến, liên tục bước vào lĩnh vực mới - cái sau bao giờ cũng thách thức hơn cái trước, cũng mang lại hiệu quả lan tỏa xã hội mạnh mẽ hơn.

TỪ TƯ DUY HỆ SINH THÁI...

Doanh nhân Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968 tại Hà Nội, khởi nghiệp từ Ukraine và trở về Việt Nam vào đầu những năm 2000 để đầu tư và phát triển trong nước. Từ đó đến nay, hành trình kinh doanh của ông gắn liền với nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có không ít lĩnh vực còn mới hoặc đang trong quá trình hình thành.

Sau mỗi giai đoạn phát triển, phạm vi hoạt động lại tiếp tục được mở rộng, từ những nhu cầu dân sinh quen thuộc đến các lĩnh vực liên quan tới công nghiệp, công nghệ, hạ tầng, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực.

Nhìn lại những năm đầu thế kỷ XXI, thị trường bất động sản, bán lẻ và du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình phát triển. Nhu cầu về nhà ở, thương mại hiện đại và các sản phẩm du lịch chất lượng cao ngày càng gia tăng nhưng nguồn cung vẫn chưa thực sự đa dạng.

Hệ sinh thái bất động sản, bán lẻ và du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam của Vingroup ẢNH: PHƯỚC LƯU

Là doanh nhân nhạy bén, ông Vượng nhìn thấy cơ hội trong chính những khoảng trống ấy. Thay vì chỉ lấp đầy khoảng trống, Vingroup còn tạo ra thị trường với dư địa mới để phát triển.

Vinpearl tại Nha Trang, Vincom Bà Triệu hay các khu đô thị Vinhomes là những dự án được triển khai với tư duy đột phá: kết hợp nhiều loại hình dịch vụ trong cùng một không gian hoặc hệ thống.

Nhà ở đi cùng trường học, bệnh viện, tiện ích công cộng; trung tâm thương mại được phát triển như một điểm đến phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí và dịch vụ; các khu nghỉ dưỡng cũng được xây dựng theo mô hình tích hợp nhiều trải nghiệm vui chơi, giải trí, mua sắm…

Vinhomes: đã có 5 0 dự án trên cả nước, trong đó 32 khu đô thị đã đi vào vận hành, phục vụ hơn 650.000 cư dân .

Vincom Retail: đã phát triển và vận hành 90 trung tâm thương mại trên toàn quốc

Vinpearl: sở hữu 62 cơ sở tại 20 tỉnh, thành và thị trường quốc tế.

Cách phát triển này sau đó tiếp tục được áp dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau và thường được nhắc đến với khái niệm tư duy hệ sinh thái. Thay vì chỉ tập trung vào một sản phẩm riêng lẻ, doanh nghiệp tìm cách xây dựng những điều kiện bổ trợ để sản phẩm đó có thể vận hành và tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng. Ngày nay, khái niệm hệ sinh thái đã quen thuộc nhưng cách đây vài thập niên, mô hình "tất cả trong một" thực sự mang tính tiên phong và đột phá.

Từ những bước đi ban đầu "không giống ai", hệ sinh thái của Vingroup do ông sáng lập đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, phản ánh xu hướng đa ngành của các tập đoàn tư nhân lớn trong khu vực.

...ĐẾN HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO THỊ TRƯỜNG

Để hiểu cách thức phát triển hệ sinh thái cũng tính cách quyết liệt của nhà sáng lập, có thể nhìn vào lịch sử phát triển của VinFast.

Năm 2017, Vingroup công bố thành lập VinFast, đánh dấu việc tham gia vào lĩnh vực sản xuất ô tô. Đây là quyết định thu hút nhiều ý kiến khác nhau bởi công nghiệp ô tô vốn là ngành đòi hỏi nguồn vốn lớn, công nghệ phức tạp và thời gian đầu tư dài.

Sau 21 tháng xây dựng, nhà máy tại Cát Hải đi vào hoạt động và những mẫu xe đầu tiên mang thương hiệu VinFast được đưa ra thị trường.

Với VinFast, ông Phạm Nhật Vượng đã tạo ra một hệ sinh thái xanh bằng tinh thần tiên phong, quyết liệt ẢNH: PHƯỚC LƯU

Đầu năm 2022, VinFast tiếp tục công bố định hướng chuyển hoàn toàn sang xe điện. Quyết định này không chỉ liên quan tới sản phẩm mà còn đặt ra yêu cầu phát triển các điều kiện hỗ trợ cho việc sử dụng xe điện.

Trong những năm sau đó, hạ tầng trạm sạc V-Green, dịch vụ vận tải bằng xe điện GSM và các mô hình giao thông xanh như VinBus lần lượt được mở rộng. Một hệ sinh thái xanh đã nhanh chóng được hình thành và trở thành hạ tầng giao thông xanh toàn diện, đầy đủ hàng đầu khu vực.

Cách tiếp cận tương tự cũng từng xuất hiện ở nhiều lĩnh vực mà Vingroup tham gia trước đó.

Nhìn ở góc độ thị trường, các bước đi này góp phần mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng và thúc đẩy quá trình tiếp cận những xu hướng mới như giao thông điện hóa hay chuyển đổi xanh.

Những lĩnh vực được chú trọng trong giai đoạn gần đây như năng lượng sạch, hạ tầng, giáo dục, y tế hay khoa học công nghệ đều là những lĩnh vực có tính dài hạn, thường cần nhiều thời gian để đánh giá hiệu quả và tác động.

Các dự án hạ tầng trọng điểm đang được Vingroup triển khai trên cả nước ẢNH: PHƯỚC LƯU

Riêng với hạ tầng giao thông - lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, việc rút ngắn thời gian di chuyển có thể tạo thuận lợi cho giao thương, du lịch, dịch chuyển lao động và kết nối giữa các địa phương. Mỗi tuyến đường sắt tốc độ cao, mỗi tuyến metro - Vingroup đang xây dựng không chỉ phục vụ giao thông mà còn có khả năng tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

MỞ RỘNG VÒNG TRÒN PHỤNG SỰ

Có một mạch khác, ít ồn ào hơn những nhà máy, đại đô thị hay dự án tỉ đô, nhưng cũng góp phần làm rõ những lựa chọn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đó là quan điểm về sự phụng sự.

Năm 2006, Quỹ Thiện Tâm chính thức được thành lập và trở thành một trong những đơn vị thực hiện các hoạt động thiện nguyện của hệ sinh thái Vingroup. Các chương trình hỗ trợ được triển khai ở nhiều lĩnh vực như tri ân người có công, hỗ trợ an sinh xã hội, tài trợ giáo dục, y tế, cứu trợ các địa phương gặp khó khăn do thiên tai…

46.000 tỉ đồng thiện tâm và 10 triệu người được hỗ trợ Quỹ Thiện Tâm đã và đang chia sẻ tới cộng đồng hơn 46.000 tỉ đồng, mang lại lợi ích cho hơn 10 triệu người trên khắp 34 tỉnh, thành phố. Bên cạnh các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và đền ơn đáp nghĩa, đa số chương trình thiện nguyện của Quỹ đều hướng tới tạo dựng giá trị và lợi ích lâu dài cho người dân như sinh kế, tri thức và cơ hội tự vươn lên. Năm 2025, Quỹ đã được trao Huân chương Lao động Hạng Nhất vì những cống hiến bền bỉ cho cộng đồng. Vào năm 2025, Vingroup vinh dự được trao huân chương Lao động hạng Nhất vì những cống hiến bền bỉ cho cộng đồng. ẢNH: PHƯỚC LƯU

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện trực tiếp, Vingroup cũng từng bước mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mang tính dài hạn như y tế, giáo dục và khoa học. Ở đó, sự phụng sự được mở rộng dần cả về quy mô lẫn cách thức, từ Vinmec - chăm sóc sức khỏe; Vinschool, Vin Nexus Center, VinUni trong giáo dục; tới các chương trình học bổng TS. ThS, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhân tài AI… góp phần bổ sung thêm nguồn lực tri thức cho đất nước.

Ở quy mô quốc tế, Quỹ VinFuture do ông Phạm Nhật Vượng và phu nhân là bà Phạm Thu Hương đồng sáng lập hướng tới việc tôn vinh những thành tựu khoa học và công nghệ có ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống con người trên toàn cầu.

Nếu các hoạt động thiện nguyện tập trung giải quyết những nhu cầu cụ thể của cộng đồng, thì việc thúc đẩy khoa học và đổi mới sáng tạo hướng đến những tác động dài hạn hơn, thông qua các giải pháp có khả năng phục vụ số lượng lớn người thụ hưởng trong tương lai.

Vingroup đang tham gia nhiều hơn vào những lĩnh vực gắn với sự phát triển dài hạn của đất nước ẢNH: PHƯỚC LƯU

Nhưng phụng sự không chỉ là "cho đi" mà còn là "kiến tạo".

Từ căn hộ tới khu đô thị đầy đủ tiện ích; từ phòng khách sạn tới tổ hợp lưu trú-vui chơi giải trí toàn diện; từ trung tâm thương mại tới "điểm đến"; từ ô tô điện cá nhân tới hệ sinh thái xanh gồm trạm sạc, giao thông xanh, năng lượng sạch; từ những dự án kinh doanh vì lợi nhuận tới các lĩnh vực kinh doanh phi lợi nhuận, có ý nghĩa nền tảng đối với sự phát triển…

Hệ sinh thái liên tục được mở rộng và thiết lập các tiêu chuẩn mới, góp phần nâng cao chất lượng sống tại Việt Nam, trong đó, lĩnh vực sau luôn khó hơn nhưng cũng mang lại lợi ích cho cộng đồng lớn hơn lĩnh vực trước.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là doanh nhân khá kín tiếng so với quy mô hoạt động của các dự án mang tính kiến tạo ông đã và đang triển khai. Hành trình của Vingroup phản ánh sự dịch chuyển từ việc xây dựng doanh nghiệp sang việc tham gia nhiều hơn vào những lĩnh vực gắn với sự phát triển dài hạn của đất nước, với khát vọng cống hiến như sứ mệnh mà nhà sáng lập đã chọn: "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người".