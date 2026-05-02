Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu vượt 34 tỉ USD

Theo cập nhật của Forbes đến ngày 2.5, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang sở hữu khối tài sản trị giá 34,3 tỉ USD và đứng thứ 66 trong danh sách các tỉ phú USD thế giới. Ông tiếp tục giữ vững vị trí người giàu nhất Việt Nam. So với gần 2 tháng khi Forbes công bố danh sách tỉ phú USD thế giới năm 2026, tài sản của ông đã tăng 6,6 tỉ USD và thứ hạng cũng tăng 27 bậc. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt chạm đến mức tài sản và thứ hạng này.

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vượng 34 tỉ USD ẢNH: VIC

Tương tự, vợ của ông là bà Phạm Thu Hương - cũng đang có tài sản trị giá 3,7 tỉ USD và đứng ở vị trí 1.151 người giàu trên thế giới. Tài sản của vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 700 triệu USD sau gần 2 tháng và thứ hạng tăng đến 309 bậc. Bà Hương tiếp tục giữ vị trí là tỉ phú USD thứ ba tại Việt Nam. Đây là năm đầu tiên bà xuất hiện trong danh sách tỉ phú USD do Forbes bình chọn. Cũng có tài sản gia tăng là bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương - đang sở hữu tài sản trị giá 2,6 tỉ USD, tăng thêm 500 triệu USD và được xếp ở vị trí 1.580 trong danh sách này, tăng thêm 402 bậc.

Trong khi đó, tỉ phú thứ 2 tại Việt Nam đứng sau ông Phạm Nhật Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet kiêm Phó chủ tịch thường trực HDBank. Với tài sản trị giá 4,2 tỉ USD - không thay đổi so với đầu tháng 3 và bà Thảo đứng ở vị trí 1.021 trên danh sách người giàu thế giới.

Ngược lại, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long ghi nhận giá trị tài sản giảm 100 triệu USD, xuống 2,8 tỉ USD và đang đứng thứ 1.501 trong danh sách tỉ phú USD thế giới. Tương tự, tài sản của Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng cũng bị giảm 100 triệu USD, còn 1,1 tỉ USD và đứng thứ hạng 3.214 trong danh sách tỉ phú USD thế giới. Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank cũng bị giảm 200 triệu USD so với đầu tháng 3 khi Forbes công bố danh sách tỉ phú USD thế giới khi tài sản còn 2,3 tỉ USD. Ông Hùng Anh đang đứng vị trí 1.788 trong số các tỉ phú thế giới. Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan - cũng giảm 100 triệu USD khi có khối tài sản trị giá 1,1 tỉ USD và đứng ở vị trí 3.206.

Như vậy trong 8 tỉ phú USD của Việt Nam theo xếp hạng của Forbes thì sau gần 2 tháng, chỉ có 3 tỉ phú thuộc Tập đoàn Vingroup có tài sản tăng cao. Điều này là kết quả khi cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup liên tục đi lên và tăng hơn 28% trong vòng 2 tháng qua. Từ mức dưới 170.000 đồng vào đầu tháng 3 thì nay VIC đang có giá 214.000 đồng. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp của cổ phiếu VHM - Công ty CP Vinhomes từ mức sát 100.000 đồng đã lên đến 117.900 đồng, tương ứng tăng 17%...