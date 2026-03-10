Việt Nam lần đầu có 8 tỉ phú USD, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu

Ngày 10.3, Tạp chí Forbes (Mỹ) công bố danh sách các tỉ phú USD thế giới năm 2026. Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam có đến 8 tỉ phú USD trong danh sách này, tăng thêm 3 người so với năm trước. Dẫn đầu vẫn là tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - với tài sản 27,7 tỉ USD - tăng thêm hơn 23 tỉ USD với năm trước và hiện là người giàu thứ 93 thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt chạm đến mức tài sản này.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng có tài sản tăng mạnh và đứng thứ 93 trên thế giới ẢNH: VIC

Ba tỉ phú USD mới của Việt Nam do Forbes công bố năm nay gồm Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng - một lãnh đạo của Vingroup và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng. Bà Phạm Thu Hương - vợ của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - có tài sản trị giá hơn 3 tỉ USD và đứng ở vị trí 1.406 người giàu trên thế giới. Bà Hương cũng là tỉ phú đứng thứ ba tại Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hương - vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu có mặt trong danh sách tỉ phú USD thế giới do Forbes bình chọn ẢNH: VIC

Gương mặt mới thứ hai là bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Phạm Thu Hương) đang sở hữu tài sản trị giá hơn 2,1 tỉ USD và được xếp ở vị trí 1.982 trong danh sách này. Trong danh sách tỉ phú USD của Việt Nam, bà Hằng đứng thứ 6. Nhân vật thứ ba là Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng với tài sản hơn 1,2 tỉ USD và đứng thứ hạng 3.017 trong danh sách tỉ phú USD thế giới.

Bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Phạm Thu Hương) lần đầu có mặt trong danh sách tỉ phú USD thế giới ẢNH: VIC

Các tỉ phú USD khác là một số doanh nhân nổi tiếng gồm bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet kiêm Phó chủ tịch thường trực HDBank. Với tài sản trị giá 4,2 tỉ USD, bà Thảo đứng ở vị trí 1.011 trên danh sách người giàu thế giới. Khối tài sản của bà đã tăng thêm 1,7 tỉ USD sau một năm. Bà cũng là tỉ phú thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau doanh nhân Phạm Nhật Vượng.

Kế đến là Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long ghi nhận giá trị tài sản đạt 2,9 tỉ USD, tăng thêm 500 triệu USD sau một năm và đang đứng thứ 1.440 trong danh sách. Trong khi đó, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank cũng có thêm nửa tỉ USD khi đang sở hữu tài sản trị giá 2,5 tỉ USD và đứng vị trí 1.676 trong số các tỉ phú thế giới. Tương tự, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan - cũng tăng thêm 200 triệu USD khi có khối tài sản trị giá 1,2 tỉ USD và đứng ở vị trí 3.017 như Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng.

Danh sách tỉ phú thế giới năm nay cũng đạt kỷ lục với 3.428 người, nhiều hơn 400 người so với năm trước. Đây là năm thứ 2 liên tiếp số tỉ phú toàn cầu đạt trên 3.000 cá nhân. Tài sản của họ cũng nhiều nhất từ trước đến nay, với tổng 20.100 tỉ USD. Người giàu nhất hành tinh vẫn là CEO Tesla Elon Musk với 839 tỉ USD. Theo sau là hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page có tài sản 257 tỉ USD và Sergey Brin sở hữu tài sản 237 tỉ USD. Trong khi đó, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos năm nay tụt một bậc xuống thứ 4 với tài sản trị giá 224 tỉ USD.