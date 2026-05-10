Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vượt 36 tỉ USD

Sáng nay (10.5), theo cập nhật của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang sở hữu khối tài sản trị giá 36,1 tỉ USD và đứng thứ 59 trong danh sách các tỉ phú USD thế giới và là người giàu nhất Đông Nam Á. Như vậy chỉ sau 1 tuần, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng gần 2 tỉ USD và thứ hạng tăng thêm 7 bậc. Còn nếu so với đầu tháng 3 thì tài sản của vị doanh nhân này đã tăng gần 8,5 tỉ USD. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt chạm đến mức tài sản và thứ hạng này.

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng và vợ - bà Phạm Thu Hương tăng cao chỉ sau một tuần ẢNH: TNO

Nguyên nhân giúp tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh là nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup liên tục phá đỉnh. Cụ thể, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup lên đỉnh mới 226.000 đồng, tăng gần 6% sau một tuần, tương ứng tăng 12.000 đồng. Tương tự, VHM của Vinhomes cũng lập kỷ lục khi đạt 164.000 đồng, tăng hơn 12% sau một tuần; VRE của Vincom Retail tăng hơn 11% lên 35.900 đồng và VPL của Vinperal tăng gần 7%, lên 91.500 đồng. Chính nhóm cổ phiếu này đã đóng góp lớn đưa VN-Index trong tuần lập kỷ lục mới khi lên đến 1.915,37 hiện nay.

Ngoài tỉ phú Phạm Nhật Vượng, nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup tăng cao cũng đưa tài sản của vợ ông, bà Phạm Thu Hương lên 3,9 tỉ USD, tăng 200 triệu USD và đứng ở vị trí 1.096 người giàu trên thế giới, tăng đến 55 bậc sau một tuần. So với khoảng 2 tháng trước đây, tài sản của bà đã tăng gần tỉ USD. Bà Hương tiếp tục giữ vị trí là tỉ phú USD thứ ba tại Việt Nam, đứng sau nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet với tài sản 4,2 tỉ USD. Tương tự, bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương - cũng chỉ trong 1 tuần qua đã có thêm 200 triệu USD, đưa tài sản đang sở hữu đạt 2,8 tỉ USD và xếp ở vị trí 1.534 trong danh sách tỉ phú USD thế giới, tăng 46 bậc. Bà Phạm Thúy Hằng có tài sản sát với Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long nhưng thứ hạng xếp sau 4 bậc (ông Trần Đình Long đang đứng ở vị trí 1.530).

Danh sách tỉ phú USD của Việt Nam đến hiện tại do Forbes bình chọn vẫn có 8 người. Ngoài các tỉ phú nêu trên còn có 3 tỉ phú còn lại với tài sản tăng 100 triệu USD chỉ sau một tuần như ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank với tài sản 2,4 tỉ USD; Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng có tài sản 1,2 tỉ USD và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan - cũng sở hữu tài sản trị giá 1,2 tỉ USD.