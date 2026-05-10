Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vượt 36 tỉ USD

Mai Phương
Mai Phương
10/05/2026 10:04 GMT+7

Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup liên tục lập đỉnh đưa tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lên kỷ lục.

Sáng nay (10.5), theo cập nhật của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang sở hữu khối tài sản trị giá 36,1 tỉ USD và đứng thứ 59 trong danh sách các tỉ phú USD thế giới và là người giàu nhất Đông Nam Á. Như vậy chỉ sau 1 tuần, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng gần 2 tỉ USD và thứ hạng tăng thêm 7 bậc. Còn nếu so với đầu tháng 3 thì tài sản của vị doanh nhân này đã tăng gần 8,5 tỉ USD. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt chạm đến mức tài sản và thứ hạng này.

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng lên kỷ lục vượt 36 tỉ USD- Ảnh 1.

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng và vợ - bà Phạm Thu Hương tăng cao chỉ sau một tuần

ẢNH: TNO

Nguyên nhân giúp tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh là nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup liên tục phá đỉnh. Cụ thể, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup lên đỉnh mới 226.000 đồng, tăng gần 6% sau một tuần, tương ứng tăng 12.000 đồng. Tương tự, VHM của Vinhomes cũng lập kỷ lục khi đạt 164.000 đồng, tăng hơn 12% sau một tuần; VRE của Vincom Retail tăng hơn 11% lên 35.900 đồng và VPL của Vinperal tăng gần 7%, lên 91.500 đồng. Chính nhóm cổ phiếu này đã đóng góp lớn đưa VN-Index trong tuần lập kỷ lục mới khi lên đến 1.915,37 hiện nay.

Ngoài tỉ phú Phạm Nhật Vượng, nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup tăng cao cũng đưa tài sản của vợ ông, bà Phạm Thu Hương lên 3,9 tỉ USD, tăng 200 triệu USD và đứng ở vị trí 1.096 người giàu trên thế giới, tăng đến 55 bậc sau một tuần. So với khoảng 2 tháng trước đây, tài sản của bà đã tăng gần tỉ USD. Bà Hương tiếp tục giữ vị trí là tỉ phú USD thứ ba tại Việt Nam, đứng sau nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet với tài sản 4,2 tỉ USD. Tương tự, bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương - cũng chỉ trong 1 tuần qua đã có thêm 200 triệu USD, đưa tài sản đang sở hữu đạt 2,8 tỉ USD và xếp ở vị trí 1.534 trong danh sách tỉ phú USD thế giới, tăng 46 bậc. Bà Phạm Thúy Hằng có tài sản sát với Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long nhưng thứ hạng xếp sau 4 bậc (ông Trần Đình Long đang đứng ở vị trí 1.530).

Danh sách tỉ phú USD của Việt Nam đến hiện tại do Forbes bình chọn vẫn có 8 người. Ngoài các tỉ phú nêu trên còn có 3 tỉ phú còn lại với tài sản tăng 100 triệu USD chỉ sau một tuần như ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank với tài sản 2,4 tỉ USD; Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng có tài sản 1,2 tỉ USD và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan - cũng sở hữu tài sản trị giá 1,2 tỉ USD.

Tin liên quan

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu vượt 34 tỉ USD

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu vượt 34 tỉ USD

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng cùng vợ tăng cao sau chưa đầy 2 tháng.

Khám phá thêm chủ đề

Phạm Nhật Vượng tỉ phú USD Phạm Thu Hương Vingroup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận