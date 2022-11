Doanh nhân thân cận tổng thống Nga thừa nhận can thiệp bầu cử Mỹ

AFP ngày 7.11 trích một thông báo có dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin thừa nhận việc can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ. Cụ thể, khi được đề nghị bình luận về một bài viết của Bloomberg cho rằng Nga đang can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, ông Prigozhin nói: “Các quý ông, chúng ta đã can thiệp, chúng ta đang can thiệp và sẽ can thiệp một cách cẩn thận, chính xác và theo cách của chúng ta”.

Tuyên bố được đăng tải ngay trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra trong ngày 8.11.

Ông Prigozhin (61 tuổi) là doanh nhân được cho là có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đã bị Mỹ cùng các nước Liên minh châu Âu (EU) cấm vận. Ông Prigozhin có biệt danh là "đầu bếp" của Tổng thống Putin vì công ty Concord của ông cung cấp thực phẩm cho Điện Kremlin.

Hồi tháng 9, ông này xác nhận đã sáng lập công ty an ninh tư nhân Wagner chuyên cung cấp lính đánh thuê cho nước ngoài. Lực lượng lính đánh thuê này đang đóng vai trò lớn trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và gần đây khai trương trung tâm công nghệ quốc phòng tại St. Petersburg.

Việc công bố là người thành lập Wagner được giới phân tích cho rằng là bằng chứng của việc ông Prigozhin đang nhắm đến một vai trò chính trị lớn hơn tại Nga.





Trong nhiều năm, Wagner bị nghi tham gia vào các hoạt động của Nga ở nước ngoài nhưng Moscow phủ nhận liên kết với tổ chức này.

Liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử, ông Prigozhin cùng 12 người Nga khác và Cơ quan Nghiên cứu internet (IRA) bị Mỹ truy tố hồi năm 2018 trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ, theo AP.

Những người này bị cáo buộc thực hiện một chiến dịch trên mạng nhằm gây mâu thuẫn về những chủ đề nóng và giúp ông Donald Trump đánh bại đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Các quan chức Mỹ cho rằng ông Prigozhin cấp tiền cho IRA thông qua các công ty mà ông sở hữu.

Hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, gồm thông tin về ông Prigozhin, IRA và các tổ chức khác bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.