Doanh nhân Việt trong kỷ nguyên mới

Bởi một đất nước muốn đi xa không thể chỉ đặt ra những con số tăng trưởng. Đằng sau mỗi mục tiêu phát triển phải là những con người biến khát vọng thành công việc, biến ý tưởng thành doanh nghiệp, biến vốn thành nhà máy, biến đất đai thành những vùng sản xuất, biến công nghệ thành năng suất và biến cơ hội thành giá trị.

Mỗi người, tùy lĩnh vực, có một câu trả lời khác nhau. Nhưng qua những cuộc trò chuyện ấy, chúng tôi nhận ra một điểm chung: Cộng đồng doanh nhân hôm nay đã nhìn thấy rất rõ một thế giới đang thay đổi với tốc độ chưa từng có.

Địa chính trị, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại toàn cầu, biến đổi khí hậu, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng… đang làm thay đổi cách doanh nghiệp nhìn về thị trường và chính mình. Họ không còn có thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay những lợi thế đã từng làm nên thành công.

Hôm qua, "bầu trời" của một doanh nghiệp có thể là thị trường trong nước. Hôm nay, hội nhập mở ra trước mắt họ cả khu vực, và ngày mai là những chuỗi giá trị toàn cầu. Hôm qua, lợi thế có thể nằm ở đất đai, lao động hay nguồn vốn. Hôm nay, đó là công nghệ, dữ liệu, thương hiệu và trí tuệ. Hôm qua, doanh nghiệp tìm cách thích nghi với một thị trường có sẵn. Ngày mai, họ phải góp phần tạo ra thị trường.

Vì thế, doanh nghiệp không thể chỉ tìm cách kinh doanh tốt hơn trong một không gian phát triển có sẵn. Họ phải tìm kiếm, thậm chí tự tạo ra những không gian phát triển mới cho mình.

Và chúng tôi nhìn thấy sự nỗ lực ấy qua những doanh nhân tiên phong xây dựng nhà máy ở nơi trước đó chỉ là những vùng đầm lầy; những doanh nhân chuyển từ bán nguyên liệu thô sang đưa nông sản vào chuỗi cung ứng toàn cầu; những người biến dữ liệu và AI thành năng suất; những người trẻ đi tìm thị trường ở nửa vòng trái đất; những doanh nhân dám đầu tư vào một lĩnh vực hôm nay còn rất nhỏ nhưng tin rằng ngày mai có thể trở thành một ngành kinh tế lớn.

Họ đang liên tục dịch chuyển những giới hạn.

Vì "kỷ nguyên mới" không chỉ là một thời đại mới đang đến. Đó còn là lời thúc giục mỗi doanh nghiệp tự thay đổi để bước vào một không gian phát triển khác. Doanh nhân không chỉ thích ứng với sự thay đổi của thời cuộc, mà phải trở thành những người tạo ra sự thay đổi, tạo ra cơ hội và mở ra những giá trị mới.

Thế nên câu hỏi tiếp theo trong cuộc khảo sát của chúng tôi là "Doanh nghiệp muốn đứng ở đâu trong nền kinh tế Việt Nam năm 2045?".

2045 không chỉ là một mốc thời gian, đó là đích đến mà Việt Nam đặt ra cho hành trình trở thành một quốc gia phát triển, giàu mạnh và thịnh vượng. Và nếu tầm nhìn quốc gia đã được đặt ở một vạch đích mới, thì tầm nhìn của doanh nghiệp Việt Nam cũng phải có chiều dài tương ứng.

Đó chính là nơi "tầm nhìn doanh nghiệp" gặp "tầm nhìn quốc gia".

Bởi để trở thành một nước phát triển, Việt Nam cần những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu; những thương hiệu Việt có vị trí trong các chuỗi giá trị quốc tế; những công ty sở hữu năng suất lao động cao, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo; những ngành kinh tế mới tạo ra giá trị gia tăng lớn; hệ thống hạ tầng hiện đại, giảm chi phí và đưa Việt Nam trở thành điểm kết nối của những dòng vốn, công nghệ và chuỗi giá trị toàn cầu.

Và hành trình ấy không bắt đầu từ những điều quá lớn.

Nó bắt đầu từ một nhà máy, một vùng nguyên liệu, một khu công nghiệp, một doanh nghiệp dinh dưỡng, một sản phẩm công nghệ, một người trẻ trở về quê khởi nghiệp…

Từ những điều tưởng như rất riêng ấy, từng năng lực mới của nền kinh tế đang được hình thành: Từng doanh nghiệp lớn lên. Từng ngành kinh tế mới được mở ra. Từng thương hiệu Việt bước ra thế giới.

Và cũng chính từ đó, khát vọng của một doanh nghiệp có thể góp vào khát vọng của một quốc gia.

Chúng ta đang có một đội ngũ doanh nhân mang trong mình khát vọng lớn hơn việc làm ra lợi nhuận; một thế hệ trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn để tìm những con đường mới; những doanh nghiệp đang không ngừng nâng tầm công nghệ, thương hiệu và năng lực cạnh tranh.

Tất cả, từ những con đường rất khác nhau, đang cùng hướng về một đích đến:

Vươn mình trong kỷ nguyên mới của đất nước.