Doanh số dòng iPhone 15 tăng trưởng mạnh tại Hàn Quốc

Theo GearRice, dòng iPhone 15 được định vị là một trong những smartphone bán chạy nhất tại Hàn Quốc, với số liệu ước tính bán được nhiều hơn 40% so với iPhone 14. Hàn Quốc chính là quê hương của Samsung và bản thân Apple cũng không xem đây là thị trường ưu tiên của mình khi dòng iPhone 15 được ra mắt ở Hàn Quốc muộn hơn nhiều quốc gia khác.



Dòng iPhone 15 bất ngờ tăng trưởng mạnh tại Hàn Quốc REUTERS

Sự thành công của dòng iPhone 15 diễn ra bất chấp Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà người dân rất ủng hộ thương hiệu quê nhà. Một trong những yếu tố đằng sau sự gia tăng doanh số dòng iPhone 15 trong năm nay bắt nguồn từ các ưu đãi bởi các nhà mạng, khiến thiết bị này có giá hấp dẫn hơn.



Thống kê từ công ty theo dõi thị trường Atlas Research and Consulting cho thấy doanh số dòng iPhone 15 đã tăng 41,9% trong tháng đầu tiên ra mắt tại Hàn Quốc kể từ ngày 13.10 khi so sánh với dòng iPhone 14 cùng thời kỳ năm ngoái. Đặc biệt, doanh số iPhone 15 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, trong khi mẫu cao cấp nhất có giá cao hơn chứng kiến doanh số tăng trưởng 42,3%.

Khi so sánh giữa iPhone 15 Pro Max và Galaxy S23 Ultra có thể thấy sự khác biệt giữa cả hai thiết bị và một số điểm nổi bật của điện thoại từ Apple đã gây tổn hại đến doanh số sản phẩm Samsung. Trong số này, camera trên iPhone 15 Pro Max được chứng minh là tốt hơn Galaxy S23 Ultra, đồng thời thời lượng pin trên sản phẩm của Apple cũng vượt mặt đối thủ.

Có lẽ vì những dữ liệu này mà Samsung đang cân nhắc việc sao chép cách làm với iPhone 15 cho thế hệ Galaxy S24 sắp tới. Giới phân tích đang đặt dấu hỏi về những gì xảy ra trên Galaxy S24 series có đủ thu hút khách hàng tại Hàn Quốc đến với sản phẩm hay không.