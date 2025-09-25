Doanh số snack Việt Nam tăng vọt trên Amazon nhờ gu ăn vặt của người Mỹ

Amazon Global Selling Việt Nam vừa công bố ra mắt "Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng thực phẩm trên Amazon". Đây là bổ sung mới nhất vào bộ tài liệu khai thác tiềm năng các ngành hàng trên Amazon, hiện bao gồm: Trang trí nhà cửa, nội thất, thời trang, tiêu dùng, thực phẩm và quà tặng. Theo đó, cẩm nang xác định xu hướng "ăn vặt lành mạnh" như một cơ hội lớn, phản ánh rõ nét qua hành vi người tiêu dùng Mỹ.

Một khảo sát năm 2024 cho thấy, 74% người Mỹ ăn vặt hàng ngày, trong đó 56% thường thay thế bữa ăn chính bằng đồ ăn vặt, và sở thích của họ thiên về các lựa chọn lành mạnh như trái cây (47%) và rau củ (38%). Xu hướng này đã tạo ra cơ hội thuận lợi cho hàng Việt trên Amazon, khi doanh số snack trái cây đóng gói đã tăng vọt hơn 550% và trái cây sấy khô tăng hơn 250% trong giai đoạn 2021-2024.

Các sản phẩm snack Việt Nam bán chạy trên Amazon do phù hợp gu ăn vặt lành mạnh của người Mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dựa trên những phân tích này, cẩm nang khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần chiến lược hóa việc phát triển sản phẩm và bao bì để phù hợp với nhu cầu thị trường. Để thành công tại thị trường Mỹ, các sản phẩm nên được thiết kế để phù hợp với thói quen hàng ngày của người tiêu dùng, chẳng hạn như gói nhỏ tiện dụng và bộ sưu tập các gói sản phẩm đa dạng để khách hàng dễ dàng dùng thử. Đồng thời, bao bì phải ghi rõ thông tin dinh dưỡng và cảnh báo dị ứng để xây dựng lòng tin. Thành công của cách tiếp cận này được minh chứng rõ nét qua câu chuyện của NEWBAM, một thương hiệu hạt điều Việt Nam. Khi nhận thấy xu hướng ăn vặt lành mạnh khi di chuyển gia tăng, NEWBAM đã nhanh chóng chuyển sang sản xuất các gói 42g và 54g tiện lợi thay vì túi lớn truyền thống, điều chỉnh hương vị (tomyum, wasabi) cho phù hợp khẩu vị người Mỹ và cải tiến bao bì để giữ được độ tươi ngon của sản phẩm. Cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm này đã giúp NEWBAM lọt vào top 100 sản phẩm bán chạy nhất trong ngành hàng và đạt danh hiệu "Amazon's Choice" chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi ra mắt.

Tương tự, thị trường đồ uống chăm sóc sức khỏe cũng đang phát triển mạnh mẽ. Trong đó, Mỹ là quốc gia nhập khẩu trà lớn nhất thế giới, là một thị trường cực kỳ tiềm năng cho ngành hàng này. Việt Nam sở hữu lợi thế đặc biệt nhờ truyền thống trồng chè lâu đời và nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng cao. Trà đen, chiếm 84% tổng lượng tiêu thụ trà tại Mỹ được ưa chuộng để tăng cường tỉnh táo. Phân khúc trà thảo mộc, bao gồm các sản phẩm như trà gừng, cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng 19,3% trên Amazon vào năm 2023. Điển hình là Vida Farm, một thương hiệu trà thảo mộc Việt Nam đã biến các nguyên liệu địa phương như mãng cầu xiêm, hoa hibicus và gừng thành các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp, hiện đại. Bằng cách tập trung vào nguồn nguyên liệu chất lượng cao được tuyển chọn thủ công, bao bì thân thiện với môi trường và xây dựng câu chuyện thương hiệu hấp dẫn qua công cụ A+ Content và Amazon Brand Registry, Vida Farm đã đạt doanh thu 1 triệu USD trong năm đầu tiên, với các sản phẩm đạt vị trí bán chạy số 1 và số 2 trong ngành hàng trà thảo mộc...