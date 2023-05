Doanh số ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ vượt mốc 10 triệu bản

Theo Neowin, Nintendo tiếp tục khẳng định sức hút với một siêu ‘hit’ mới của công ty. Theo đó, phần mới nhất trong loạt game The Legend of Zelda đã đạt một cột mốc doanh thu vô cùng ấn tượng, với 10 triệu bản được bán ra chỉ trong 3 ngày sau khi ra mắt vào ngày 12.5. Cùng với đó, The Tears of the Kingdom hiện đã chính thức trở thành trò chơi bán chạy nhất trong loạt game Zelda.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ vượt mốc 10 triệu bản bán ra NINTENDO

Đó không phải là kỷ lục duy nhất mà trò chơi tiếp theo của Breath of the Wild đã phá vỡ. Trò chơi này cũng đang giành vị trí dẫn đầu trong vai trò là trò chơi Switch bán chạy nhất hiện nay, cũng như là tựa game Nintendo bán chạy bậc nhất trên toàn bộ các hệ thống trong lịch sử của Nintendo ở khu vực Châu Mỹ.

Theo đó, có đến 4 triệu bản trong tổng số 10 triệu đã được bán ở Châu Mỹ. Tựa game cũng đã vượt qua kỷ lục doanh số phát hành trò chơi ở Vương quốc Anh, trở thành lần ra mắt lớn nhất trong năm 2023, lấn át hoàn toàn các đợt phát hành đình đám khác như Hogwarts Legacy. Hơn nữa, Nintendo xác nhận rằng dòng game Zelda đã bán được 130 triệu bản trên toàn thế giới tính đến tháng 3.2023.

Mặc dù là sản phẩm ra mắt độc quyền trên một nền tảng duy nhất, nhưng The Tears of the Kingdom đã vượt qua những con số ấn tượng mà một nhà phát triển Nhật Bản khác là FromSoftware từng đạt được. Trước đây, Elden Ring đã mất đến 30 ngày để đạt 12 triệu bản bán ra.

Tears of the Kingdom cũng đang bắt kịp đợt phát hành khổng lồ của Pokémon Scarlet & Violet từng bán được 10 triệu bản trong 3 ngày. Với màn ra mắt ngoạn mục và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình cũng như người hâm mộ, The Tears of the Kingdom có thể sẽ còn phá vỡ nhiều kỷ lục nữa trong tương lai gần.