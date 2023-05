Vừa ra mắt, 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' đã thu về trái ngọt

Theo The Gamer, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom từng được cho là sẽ có một hành trình khó khăn để bắt kịp trò chơi trước đó là Breath of the Wild. Nhưng giờ đây, khi nhiều người hâm mộ thực sự trải nghiệm thế giới của trò chơi này, có thể thấyTears of the Kingdom thực sự có khả năng cạnh tranh không chỉ với người tiền nhiệm của nó mà còn cả với các trò chơi Switch nổi tiếng khác.

Tears Of The Kingdom được đánh giá là một trong những trò chơi hay nhất trên Switch NINTENDO

Chỉ trong vài ngày, Tears of the Kingdom đã vươn lên trở thành trò chơi được đánh giá tốt thứ tư trên Nintendo Switch. Trò chơi đã đứng trên cả các tên tuổi lớn khác như Metroid Prime Remastered, Persona 5 Royal, Super Smash Bros. Ultimate và Animal Crossing New Horizons. Mặc dù vẫn chưa đủ sức để truất ngôi của Breath of the Wild, nhưng đây là một khởi đầu vô cùng tốt.

Tears of the Kingdom nằm ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của Metacritic CHỤP MÀN HÌNH

Vị trí của Tears of the Kingdom đến từ chuyên trang đánh giá Metacritic, thường có xu hướng liệt kê tổng thể mức độ tiếp nhận của mỗi bản phát hành trò chơi Switch. Cụ thể, Tears of the Kingdom đã đứng ở vị trí thứ tư, nằm giữa trò chơi The House in Fata Morgana và bộ sưu tập Portal Companion Collection (gồm Portal và Portal 2).

Không có gì ngạc nhiên khi cuộc cạnh tranh cho vị trí đầu bảng là rất khốc liệt. Cả Breath of the Wild và Super Mario Odyssey đều có số điểm 97/100, cao nhất so với bất kỳ trò chơi nào khác trên nền tảng Switch. Tuy nhiên, con số này chỉ hơn Tears of the Kingdom và Portal đúng một điểm, tạo cơ hội cho phần tiếp theo của Zelda có thể vượt lên trong thời gian tới.

Ngoài Metacritic, Tears of the Kingdom cũng đã giành được vị trí trò chơi được đánh giá cao nhất trên OpenCritic từ trước đến nay. Với số điểm 97/100, nó đồng hạng với Super Mario Odyssey để đạt điểm cao nhất trên trang web, nhỉnh hơn cả Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2 và Elden Ring.