Nintendo công bố Switch OLED theo chủ đề Zelda: Tears of the Kingdom

Theo VGC, Nintendo đã công bố một phiên bản đặc biệt của máy chơi game Switch OLED lấy chủ đề xoay quanh tựa game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mới ra mắt.

Zelda: Tears of the Kingdom sắp ra mắt của Nintendo Nintendo

Sau một số tin đồn trong thời gian qua, Nintendo Switch OLED phiên bản The Zelda: Tears of the Kingdom Edition đã chính thức được xác nhận vào ngày 28.3. Được giới thiệu trong một buổi thuyết trình dài hơn 10 phút về trò chơi Tears of the Kingdom mới, máy chơi game phiên bản đặc biệt sẽ ra mắt vào ngày 28.4 với giá bán lẻ đề xuất là 359,99 USD (khoảng 8,5 triệu đồng).

Bên cạnh máy chơi game, bộ điều khiển Zelda: Tears of the Kingdom Switch Pro (74,99 USD) và hộp đựng (24,99 USD) cũng đã được công bố trong buổi giới thiệu. Chúng sẽ đến cùng với trò chơi, sẽ được phát hành vào ngày 12.5 sau một số lần trì hoãn.

Một số hình ảnh về máy Switch OLED chủ đề Zelda: Tears of the Kingdom.