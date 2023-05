Chưa phát hành, Zelda: Tears of the Kingdom đã bị 'crack'

Theo NME, phần tiếp theo rất được mong chờ của loạt game Zelda nổi tiếng là The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dự kiến sẽ phát hành vào ngày 12.5 sắp tới. Mặc dù vẫn chưa đến tay người hâm mộ, nhưng trò chơi đã ‘gặp hạn’ khi bị các spoiler (người tiết lộ trước nội dung) làm rò rỉ hình ảnh, cảnh quay và nội dung.

Trên khắp Reddit và Twitter, những cảnh quay chưa từng thấy trước đây của trò chơi đã được chia sẻ bởi những người dùng đang nắm trong tay Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Một số người chơi cũng đã phát trực tuyến trò chơi trên Twitch và Discord, tuy nhiên, đa phần những livestream này đã bị Nintendo xóa trong vòng vài phút sau khi phát sóng.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom đối mặt với nạn rò rỉ và bẻ khóa trước ngày phát hành Nintendo

Đáng lên án hơn nữa là tình trạng ‘crack’ (bẻ khóa) trò chơi đã xuất hiện gần đây. PC Gamer gần đây đã báo cáo rằng các dữ liệu được cho là bản sao vi phạm bản quyền của trò chơi đã xuất hiện trên các trang web torrent. Thậm chí, những phiên bản trò chơi trái phép này còn đạt được tốc độ khung hình 60 FPS tương tự như phiên bản chính hãng của Switch OLED.

Nguyên nhân trò chơi bị ‘crack’ trước khi ra mắt được cho là từ những phiên bản vật lý dạng Game Card của Nintendo đã được phân phối đến các hệ thống bán lẻ sớm hơn dự kiến. Từ đó, sẽ có một lượng Game Card bị ‘tuồn’ ra ngoài khiến trò chơi bị rò rỉ và bị bẻ khóa. Bên cạnh đó, hệ thống bảo mật của Nintendo vẫn còn nhiều khuyết điểm cũng đã giúp các trò chơi của họ dễ dàng bị bẻ khóa.

Nintendo đã phải đấu tranh với vấn nạn rò rỉ của Tears Of The Kingdom kể từ tháng 2, khi một người dùng Discord chia sẻ thông tin được lấy từ một bản sao art book của trò chơi vẫn chưa được phát hành. Công ty đã đệ đơn lên tòa án quận ở California (Mỹ) để xác định kẻ rò rỉ và yêu cầu Discord cung cấp danh tính của người này. Công ty cũng đã gây sức ép với Discord để ngăn chặn những rò rỉ từ trò chơi xuất hiện trên nền tảng ứng dụng này.