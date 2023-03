Theo VGC, vào tháng trước, Nintendo đã thông báo sẽ bán trò chơi Zelda mới với mức giá 69,99 USD (tương đương 1,65 triệu đồng), đây là lần đầu tiên công ty tính phí nhiều hơn mức 59,99 USD cho một phiên bản tiêu chuẩn của tựa game Switch kỹ thuật số.

Nintendo nói mức giá 70 USD là hợp lý với Zelda: Tears of the Kingdom

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông chủ của Nintendo Mỹ đã được hỏi làm thế nào mà người nắm giữ nền tảng này đạt được quyết định đưa ra mức 70 USD cho Tears of the Kingdom. Chủ tịch Doug Bowser cho biết công ty đang hy vọng tựa game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sẽ chứng minh được khả năng của nó cho mức giá cao ngất ngưởng 70 USD.

Sau khi giá của trò chơi được công bố, một phát ngôn viên của Nintendo đã cho biết rằng 70 USD sẽ không nhất thiết là tiêu chuẩn mới cho phần mềm bên thứ nhất của Switch, công ty sẽ xác định giá bán lẻ phù hợp cho các sản phẩm theo từng trường hợp cụ thể.

Trước đây Sony đã bắt đầu tính phí 70 USD cho các trò chơi của bên thứ nhất khi PS5 ra mắt vào năm 2020, trong khi Microsoft cũng đã tính phí 70 USD cho các trò chơi Xbox Series X/S của bên thứ nhất trong năm nay.