Doanh thu 'Aquaman 2' vượt mặt phim Việt

Sau khi ra mắt, Aquaman 2 nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Việt Nam DC

Theo Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), doanh thu tính đến hiện tại của Aquaman and the Lost Kingdom là 39,9 tỉ đồng. Như vậy, tác phẩm Hollywood đã soán ngôi vương tuần trước của Kẻ ăn hồn (trên 30 tỉ đồng).



Aquaman and the Lost Kingdom là phần hai của bom tấn Aquaman (2018), kể tiếp hành trinh trị vì vương quốc dưới nước Atlantic của Arthur Curry (Jason Momoa). Với kinh phí 215 triệu USD, Aquaman 2 có thế mạnh về hình ảnh, với kỹ xảo vượt trội so với các phim Việt. Khán giả háo hức ra rạp vì hâm mộ các nhân vật bước ra từ truyện tranh của hãng DC, cũng như sự thật là thị trường phim Việt nhiều tháng qua thiếu vắng bom tấn chất lượng. Đây cũng là phần phim cuối cùng của Vũ trụ Mở rộng DC sau 10 năm ra mắt.

Điểm chung của Aquaman and the Lost Kingdom và Kẻ ăn hồn là vào thời điểm ra rạp không gặp nhiều đối thủ mạnh. Vào tuần trước, Kẻ ăn hồn sau ba ngày cuối tuần đã vượt mặt các phim ngoại, trong đó có hai tác phẩm ăn khách tại thị trường thế giới là Wonka và The Boy and the Heron.

Kẻ ăn hồn tạo hiệu ứng truyền thông tốt, doanh thu khả quan trong bối cảnh thị trường phim Việt ế ẩm

Xét riêng thị trường phim Việt, phim của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân có doanh thu tốt với gần 57 tỉ đồng sau hơn một tuần ra mắt. Giới chuyên môn nhận định Kẻ ăn hồn sẽ trụ vững, do hiệu ứng truyền miệng tốt cũng như ảnh hưởng tích cực từ series trước đó là Tết ở làng Địa Ngục.

Ngoài Kẻ ăn hồn, Noel năm nay còn có ba phim kinh dị Việt khác cùng chiếu rạp là Người mặt trời, Điều cấm kỵ kinh hoàng và Quỷ cẩu. Phim Người mặt trời (ra mắt 8.12), Timothy Linh Bùi đạo diễn, vốn được dự đoán là đối thủ của Kẻ ăn hồn, cũng thất thu do chủ đề ma cà rồng xa lạ với khán giả Việt. Ngoài ra, phần thoại hay diễn xuất của Chi Pu, Trần Ngọc Vàng... cũng bị nhận xét là sượng, thiếu tự nhiên. Sau ba tuần công chiếu, phim thu về 5 tỉ đồng, nhiều khả năng lỗ vốn.

Điều cấm kỵ kinh hoàng do Vũ Thành đạo diễn, dự kiến sẽ vào danh sách những “thảm họa” phim Việt của năm 2023. Ngoài việc chỉ thu về gần 256 triệu đồng dù ra rạp cùng thời điểm Kẻ ăn hồn (15.12), Điều cấm kỵ kinh hoàng còn nhận nhiều phản hồi tiêu cực như phần kịch bản tệ hại, hóa trang giả tạo, nội dung cũ kỹ. Với suất chiếu ít ỏi là 1 suất/ngày, phim khó trụ rạp đến hết tuần này.

Trong tuần vừa rồi, Quỷ cẩu đứng thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu. Đến thời điểm hiện tại, phim đạt hơn 10 tỉ đồng. Tác phẩm khai thác câu chuyện tâm linh, nghiệp chướng từ việc giết mổ chó của nhiều hộ gia đình Việt Nam. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên thực lực như Quang Tuấn, NSND Kim Xuân... Theo nhiều ý kiến chuyên gia, phim có khả năng thua lỗ thấp, do phần sản xuất không được đầu tư nhiều kinh phí. Tuần này, phim Việt Nam duy nhất ra rạp là Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu, thuộc thể loại hài - hành động.