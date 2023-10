Doanh thu 'Đất rừng phương Nam' vượt 50 tỉ đồng

Doanh thu của bộ phim do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn vẫn đạt doanh thu "khủng" dù vướng nhiều ồn ào Fanpage phim Đất rừng phương Nam

Mới đây, theo số liệu của Box Office Vietnam, bộ phim Đất rừng phương Nam đạt doanh thu hơn 54 tỉ đồng dù chỉ mới mở các suất chiếu sớm. Được biết, sau khi mở bán những suất chiếu sớm từ tối 13.10, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gây nhiều tranh cãi về nội dung và hình ảnh trong phim.

Ngay sau đó, đại diện nhà sản xuất cho biết đã chỉnh sửa một vài chi tiết trong bản chiếu mới kể từ 16.10 để tránh gây hiểu lầm. Theo đó, dòng chữ "Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và bộ phim Đất phương Nam" được đưa lên đầu phim. Sự điều chỉnh này nhằm làm rõ sự tương đồng về bối cảnh không gian và thời gian (vào những năm 1920 - 1930) của phim điện ảnh Đất rừng phương Nam và phim truyền hình Đất phương Nam. Bối cảnh này khác với không gian, thời gian trong tiểu thuyết của Nhà văn Đoàn Giỏi (vào năm 1945).

Phim Đất rừng phương Nam phải thay đổi một số chi tiết về lời thoại khi nhận về những ý kiến trái chiều Fanpage phim Đất rừng phương Nam

Bên cạnh đó, điều chỉnh cụm từ "Nghĩa Hòa Đoàn" thành "Nam Hòa Đoàn" và "Thiên Địa Hội" thành "Chính Nghĩa Hội" trong tất cả các câu thoại liên quan. Các tình tiết phim liên quan tới hai cụm từ trên đều là những tình tiết hư cấu, được lấy cảm hứng từ các sự kiện trong lịch sử. Việc chỉnh sửa nhằm tránh mọi liên tưởng không đúng về hai cụm từ này. Ngoài ra, bộ phim còn thêm vào phần giới thiệu câu "Hết phần 1 - Hành trình vẫn còn phía trước". Sự điều chỉnh này nhằm nhấn mạnh rằng nhà sản xuất dự định sẽ thực hiện phần 2 kể về hành trình của nhân vật An trong tương lai.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, bản phim sửa lời thoại đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu tránh gây hiểu nhầm, liên tưởng; và bản mới được ra rạp từ 18 giờ ngày 16.10. Theo poster, bộ phim sẽ công chiếu chính thức vào ngày 20.10 ở các cụm rạp trên toàn quốc.

Đất rừng phương Nam xoay quanh hành trình tìm cha của bé An (Hạo Khang thủ vai). Sau khi mất mẹ, An gặp được Út Lục Lâm (Tuấn Trần) và được anh chăm sóc, cưu mang. Tuy nhiên, biến cố tiếp tục xảy đến khi An lại phải một mình tìm cha vì lạc mất Út Lục Lâm. Ở vùng lục tỉnh Nam kỳ, nhân vật An gặp được nhiều người dân hồn hậu, chất phác như Bác Ba Phi (Trấn Thành), cha con ông Tiều (Tiến Luật), chú Ba bắt rắn (Công Ninh), Cò (Đỗ Kỳ Phong), Võ Tòng (Mai Tài Phến), chủ tiệm cầm đồ Ba Sang (nghệ sĩ Trung Dân), Tư Ù (Tuyền Mập)...