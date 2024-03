Doanh thu phí bảo hiểm nhích tăng trở lại

Theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 33.900 tỉ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm tính đến hết tháng 2 ước đạt 934.800 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Các doanh nghiệp đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 780.700 tỉ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu phí bảo hiểm hai tháng đầu năm 2024 tăng trưởng trở lại NGỌC THẮNG

Như vậy, doanh thu phí bảo hiểm bắt đầu tăng trưởng trở lại sau khi lao dốc trong năm 2023. Lần đầu tiên sau 10 năm giữ tốc độ tăng trưởng khả quan, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2023 giảm hơn 8% so với năm 2022, ước đạt 227.596 tỉ đồng. Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ năm 2023 ước đạt ước đạt 140.038 tỉ đồng, giảm sâu 44,5%.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, năm 2024, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với 14 doanh nghiệp bảo hiểm, tăng 4 doanh nghiệp so với năm 2023. Cụ thể, với khối bảo hiểm phi nhân thọ, có 8 doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra trong chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Với khối bảo hiểm nhân thọ, sẽ có 2 doanh nghiệp được kiểm tra về việc tuân thủ quy định pháp luật trong hợp tác bán bảo hiểm nhân thọ qua tổ chức tín dụng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Song song đó còn có 4 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cũng nằm trong diện thanh tra, kiểm tra trong năm nay. Ngoài ra, cơ quan quản lý sẽ tăng cường đánh giá doanh nghiệp bảo hiểm theo định kỳ, kịp thời phát hiện sai phạm để báo cáo Bộ Tài chính có phương án xử lý...