Văn hóa

Doanh thu rạp chiếu có dấu hiệu chững lại

Lạc Xuân
Lạc Xuân
28/10/2025 06:15 GMT+7

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc làm đạo diễn tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt dịp cuối tuần qua.

Phim đang có tổng doanh thu 62 tỉ đồng sau 10 ngày ra rạp. Dù vẫn giữ vị trí số một, song lượng suất chiếu, doanh thu và số vé bán ra của Cục vàng của ngoại đều ghi nhận mức giảm đáng kể so với tuần trước. Với tốc độ bán vé hiện tại, giới quan sát cho rằng tác phẩm khó có thể lặp lại thành tích trăm tỉ như Chị dâu, dự án trước đó của đạo diễn Khương Ngọc.

Doanh thu rạp chiếu có dấu hiệu chững lại - Ảnh 1.

Cục vàng của ngoại dẫn đầu phòng vé liên tiếp 2 tuần qua

Ảnh: ĐPCC

Xếp thứ hai trên bảng xếp hạng phòng vé là Nhà ma xó. Tính cả các suất chiếu sớm, phim của đạo diễn Trương Dũng đang thu về hơn 11 tỉ đồng. Trong khi đó, phim kinh dị của Thái Lan Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng đứng ở vị trí thứ ba trong bảng doanh thu cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu hiện tại lên hơn 80 tỉ đồng. Tử chiến trên không giữ vị trí thứ tư và tiến sát mốc 250 tỉ đồng.

Tuần vừa qua có nhiều phim mới ra mắt như Good Boy - Chó cưng đừng sợ, Phỏng vấn sát nhân, Tớ và Roboco: Siêu cấp đa vũ trụ, Xà thuật tiểu tam… Tuy nhiên, thị trường nhìn chung có dấu hiệu chững lại, các tác phẩm mới không tạo được hiệu ứng nổi bật, doanh thu ở mức thấp.

Dịp Halloween (31.10), phòng vé sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa 3 phim Việt ra rạp cùng ngày: Cải mả, Phá đám sinh nhật mẹBịt mắt bắt nai. Bên cạnh đó, thị trường còn đón thêm phim ngoại Bí mật sau bữa tiệc (Mỹ, thể loại hồi hộp) và Điện thoại đen 2 (Mỹ, thể loại kinh dị).

Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam, cho rằng khi cùng ra mắt trong thời điểm này, phim Việt có khả năng cạnh tranh cao hơn so với phim ngoại. "Tuy nhiên, khả năng đạt doanh thu cao sẽ hơi khó một chút. Thời điểm này không còn kỳ nghỉ dài, khán giả phần nào đã "no nê" với phim Việt. Nếu các tác phẩm mới không thật sự nổi bật về chủ đề và nội dung, sẽ rất khó đạt mốc trăm tỉ", ông nói.

