Vì sao bom tấn 'Venom: The Last Dance' thống lĩnh rạp chiếu toàn cầu?

Đây là ngày mở màn lớn nhất cho một bộ phim siêu anh hùng Venom kể từ khi Spider-Man: Far From Home trình chiếu, dự báo sẽ đạt doanh thu cao. Sự khởi đầu của Venom: The Last Dance cũng cao hơn các phim phát hành gần đây của Hollywood.

Tom Hardy và sinh vật cộng sinh Venom trong phim ẢNH: GALAXY

Phim Venom: Let There Be Carnage không được phát hành đúng thời điểm trên thị trường thế giới do đại dịch, trong khi Venom đầu tiên năm 2018 từng gây sốt với doanh thu 107,7 triệu USD lúc khởi chiếu và kết thúc ở mức 269,2 triệu USD.

Venom: The Last Dance có khả năng đạt doanh thu mở màn toàn cầu tuần đầu tiên là 150 triệu USD với 85 triệu USD từ nước ngoài - có thể sẽ tăng cao hơn nếu Trung Quốc đạt doanh thu 5 ngày mở màn là 30 triệu USD.

Trailer phim Venom: The Last Dance

Do Kelly Marcel đạo diễn và đồng biên kịch với Tom Hardy, Venom: The Last Dance được phát hành chính thức tại 90% các rạp chiếu toàn cầu vào ngày 25.10, sau đó sẽ ra mắt tại Pháp và Nhật Bản.

Trong suốt 3 phim Venom, Tom Hardy đã làm rất nhiều để mang lại một chút chú ý cho câu chuyện ngớ ngẩn về một người ngoài hành tinh ký sinh.

Venom: The Last Dance bắt đầu với cảnh Eddie và Venom say xỉn trong một quán bar ở Mexico, sau khi đã bỏ trốn vì tiêu diệt Cletus Kasady của Woody Harrelson và cộng sinh của hắn - Carnage, trong bộ phim trước.

Cảnh trong phim Venom: The Last Dance ẢNH: GALAXY

Sau suất chiếu đầu tiên, báo chí đã gọi bom tấn của của Sony Pictures là "bữa tiệc dành cho người hâm mộ", "hoành tráng" và là "cái kết phù hợp cho bộ 3 phim Venom".

Ở Việt Nam, Venom: The Last Dance (tựa Việt: Venom: Kèo cuối) cũng được đông đảo người hâm mộ mong đợi và đứng vào top 1 phòng vé ngay ngày đầu mở chiếu sớm hôm 23.10, đạt 6.5 tỉ đồng. Phim có suất chiếu đặc biệt từ 19 giờ ngày 23.10 và 19 giờ ngày 24.10, chính thức ra rạp ngày 25.10 trên toàn quốc.