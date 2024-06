'Venom: The Last Dance' là 'điệu nhảy cuối cùng' của Tom Hardy

Sony, hãng nắm giữ bản quyền Venom, chỉ rót tiền sản xuất 3 phần phim để tạo thành bộ 3 (trilogy) có tài tử Tom Hardy đóng chính. Venom: The Last Dance (biên kịch và đạo diễn: Kelly Marcel) là phần cuối cùng trong "cỗ máy kiếm tiền" này của Sony, và phim cũng vừa tung trailer cho thấy sự tái xuất của "cặp đôi hoàn cảnh" Eddie Brock (Tom Hardy đóng) và Venom.

Ngôi sao 46 tuổi Tom Hardy tái xuất màn ảnh với vai nhà báo Eddie Brock

SONY

Trong trailer vừa tung ra, Tom Hardy và Venom - sinh vật ký sinh - đều đối diện với những thách thức mới, trong đó, Venom phải đối đầu với sinh vật mới đến từ quê hương của nó. Trong dòng mô tả của nhà sản xuất, nội dung phim được hé lộ là Eddie Brock và Venom đều bị săn đuổi bởi cả 2 thế giới của họ, khiến ảnh hưởng đến mối quan hệ của 2 nhân vật, và do đó có tựa đề là "điệu nhảy cuối cùng".

Tham gia cùng Tom Hardy trong phim còn có ngôi sao Juno Temple (đóng trong Ted Lasso) và Chiwetel Ejiofor (trong phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Bộ phim có kinh phí lên đến 110 triệu USD này thuộc "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU) theo thỏa thuận giữa Sony và Marvel.

Venom: The Last Dance đánh dấu hành trình 6 năm tên tuổi tài tử Tom Hardy gắn liền với nhân vật Venom - mối quan hệ "cộng sinh" và làm nên thành công phòng vé ngoài mong đợi cho hãng Sony.

Venom là "con gà đẻ trứng vàng" cho hãng Sony thời gian qua SONY

Venom vốn là nhân vật phái sinh từ Người nhện, mang diện mạo mới kể từ khi hãng này cho ra mắt phần phim đầu tiên là Venom (2018). Phim thu về tổng doanh thu toàn cầu 856,1 triệu USD, được khán giả đại chúng yêu thích nhưng giới phê bình chê bai về chất lượng với mức chấm "cà chua thối" 30% trên Rotten Tomatoes. Đến phần phim tiếp theo ra mắt trong đại dịch là Venom: Let There Be Carnage (2021), phim vẫn thành công với số tiền 506,8 triệu USD toàn cầu.



So với 2 thương hiệu mà Sony giữ bản quyền và đã có phim phái sinh được phát hành là Morbius - năm 2022 và Madame Web - năm 2023 (đều là "bom xịt" phòng vé), Venom là "con gà đẻ trứng vàng" của hãng này. Trong cơn khốn khó của dòng phim siêu anh hùng thời gian qua, Venom: The Last Dance sẽ là "điệu nhảy cuối cùng" của thương hiệu này và của riêng Tom Hardy. Phim dự kiến ra rạp ngày 25.10.