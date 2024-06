Mèo béo Garfield ‘hạ gục’ Furiosa ngoài rạp

Nhìn chung, thị trường tiếp tục khó khăn, nhưng Sony đang làm tốt. Ngoài The Garfield Movie, hãng cũng đang phát hành bộ manga chuyển thể Haikyu!! The Dumpster Battle tại 1.086 địa điểm (bao gồm lịch chiếu ở một số rạp Imax). Bộ phim này đã kiếm được 1,9 triệu USD trong ngày 31.5.

Đây chỉ là ví dụ mới nhất về cách anime đã tìm được một lượng khán giả trung thành ở Bắc Mỹ. Haikyu!! The Dumpster Battle phát hành tại quê hương Nhật Bản vào tháng 2, là bộ phim có doanh thu phát hành cao thứ hai trong năm 2024 cho đến nay tại quốc gia này.

Mèo béo Garfield do Chris Pratt lồng tiếng IMDb

Trong khi đó, The Garfield Movie kiếm thêm 3,7 triệu USD vào ngày 31.5. Bộ phim hoạt hình có sự tham gia lồng tiếng của Chris Pratt, dự kiến thu về 13 triệu USD trong tuần ra mắt thứ hai. Phim về mèo béo Garfield hiện đã vượt qua 40 triệu USD ở Bắc Mỹ và không gặp cạnh tranh cho đến khi Inside Out 2 ra rạp vào giữa tháng 6.

Mặc dù không phải là một thành công đột phá, nhưng chú mèo béo trong phim này vẫn đủ ổn nếu xét đến kinh phí sản xuất 60 triệu USD và doanh thu từ nước ngoài cho bộ phim là 64,2 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 104,2 triệu USD.

Bom tấn của Warner Bros. Furiosa: A Mad Max Saga thu về 3 triệu USD vào ngày 31.5 giữ vị trí thứ ba, giảm khoảng 59% cho phần phim thứ hai của loạt phim hành động này. Không đến nỗi quá tệ, nhưng khó tăng đột biến doanh thu phòng vé. Với ngân sách sản xuất 168 triệu USD, cộng với chi phí tiếp thị và phân phối, phần tiền truyện được đánh giá tốt nhưng có rất ít hy vọng kiếm được lợi nhuận ở rạp. Phim tiền nhiệm ra rạp năm 2015 là Mad Max: Fury Road, chỉ được xem là phim thắng khiêm tốn ở phòng vé vào thời điểm đó, đã kiếm được 63 triệu USD trong 7 ngày đầu công chiếu ở Bắc Mỹ. Furiosa: A Mad Max Saga kết thúc tuần đầu tiên với 38,9 triệu USD.

IF của Paramount đã giành được vị trí thứ hai, dự kiến đạt 11 triệu USD cho tuần thứ ba công chiếu. Nhiều khả năng phim vượt qua 80 triệu USD ở Bắc Mỹ cho đến hết ngày 3.6. Kinh phí sản xuất 110 triệu USD vẫn là một gánh nặng tài chính đáng kể, nhưng bộ phim do John Krasinski đạo diễn đã cố gắng giữ được chỗ đứng tại rạp.

Vị trí thứ tư thuộc về Kingdom of the Planet of the Apes của 20th Century Studios. Bộ phim kiếm được 2,4 triệu USD vào ngày 31.5. Phim hiện đã vượt qua doanh thu 130 triệu USD ở Bắc Mỹ, hiện là phim phát hành tại Bắc Mỹ có doanh thu cao thứ tư trong năm, vượt lên trước phần tiền nhiệm War for the Planet of the Apes năm 2017 (kiếm được 124 triệu USD trong 21 ngày đầu tiên và kết thúc với 146 triệu USD ở Bắc Mỹ).

The Fall Guy lọt vào top 5 sau khi kiếm được 1,1 triệu USD vào ngày 31.5. Bộ phim hành động hài của Universal, với sự tham gia của Ryan Gosling và Emily Blunt vượt qua 80 triệu USD ở Bắc Mỹ vào cuối tuần qua.

The Garfield Movie (tựa Việt Garfield: Mèo béo siêu quậy) hiện thu về hơn 7,5 tỉ đồng dù mới ra rạp Việt hôm 31.5. Trong khi Furiosa: A Mad Max Saga (Furiosa: Câu chuyện từ Max điên) ra rạp từ 24.5 nhưng chỉ đạt doanh thu 11 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam).