Doanh thu tăng mạnh, Vietnam Airlines lãi gộp quý 2 nhưng vẫn chưa thoát lỗ

Vietnam Airlines vừa công bố báo cáo tài chính quý 2. Đáng chú ý, hãng này ghi nhận doanh thu tăng trưởng và có quý lãi gộp thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, do tính mùa vụ cũng như các yếu tố rủi ro tài chính và chi phí đầu vào như giá nhiên liệu, tỷ giá, lãi suất..., Vietnam Airlines vẫn chưa có lãi sau thuế.

Dù lãi gộp liên tiếp 2 quý song Vietnam Airlines vẫn chưa có lãi sau thuế VNA

Trong quý 2, Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 20.696 tỉ đồng, cao hơn 12,3% so với quý 2/2022.

Đây cũng là quý thứ 7 liên tiếp doanh thu của Vietnam Airlines tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu thế hồi phục của thị trường hàng không sau dịch cũng như những nỗ lực của tổng công ty nhằm cải thiện kết quả kinh doanh.

Sau khi trừ đi giá vốn, Vietnam Airlines ghi nhận lãi gộp 929 tỉ đồng trong quý 2. Đây cũng là quý lãi gộp thứ 2 liên tiếp của hãng hàng không quốc gia.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 44.000 tỉ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước; lãi gộp đạt gần 2.900 tỉ đồng, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ gộp nửa đầu năm ngoái.

Sau khi hạch toán hết các khoản chi phí, Vietnam Airlines lỗ sau thuế 1.331 tỉ đồng trong nửa đầu năm nay. Đáng chú ý, mức lỗ này chỉ bằng 1/4 so với 6 tháng đầu năm 2022. Khoản lỗ của quý 2 cũng giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do các công ty con kinh doanh có lãi và các doanh nghiệp vận tải giảm lỗ.

Tổng doanh thu và thu nhập khác quý 2 của công ty mẹ tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 23,5% khi sản lượng vận chuyển tăng 23,6% nhờ thị trường khu vực châu Âu, Úc và Mỹ phục hồi tốt.

Tổng chi phí quý 2 của công ty mẹ tăng 11% (tương đương tăng 1.676 tỉ đồng) so với quý 2/2022, chủ yếu do chi phí giá vốn đi lên tương ứng với sản lượng.

Tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác của quý 2 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng chi phí, dẫn đến công ty mẹ Vietnam Airlines lãi gộp về cung cấp dịch vụ đạt hơn 558 tỉ đồng và lỗ sau thuế giảm hơn 1.031 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo lý giải của Vietnam Airlines, do thị trường vận tải thời gian qua từng bước phục hồi và nhờ chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ngắn hạn và dài hạn như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyển, giảm thiểu chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ… nên mức lỗ quý 2 đã thấp hơn nhiều so với quý 2/2022.

Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn

Tuy nhiên, do tính mùa vụ, quý 2 là quý thấp điểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nên kết quả không khả quan bằng quý 1.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh vận tải vẫn chưa cân bằng được thu, chi do thị trường quốc tế chưa phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Nhật Bản...

Các yếu tố rủi ro tài chính và chi phí đầu vào như giá nhiên liệu, tỷ giá, lãi suất vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất, kinh doanh. Lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong báo cáo công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm chỉ đạt trên 6,4% doanh thu.

Về tái cơ cấu, hãng này cho biết đã hoàn thành Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025, đã báo cáo cổ đông và cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, trong năm 2023 và các năm tiếp theo, tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như tăng cường thích nghi và cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh.

Tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã cơ bản hoàn tất phần lớn các thủ tục kiểm toán liên quan đến sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ và trước ngày phát hành báo cáo tài chính năm 2022. Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Vietnam Airlines đang khẩn trương hoàn thiện để phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 trong thời gian tới.