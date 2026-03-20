Doanh thu WinMart+ tại khu vực nông thôn tăng trưởng hơn 60% trong 2 tháng đầu năm

Trong hai tháng đầu năm, doanh nghiệp đã mở mới 145 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán trên toàn quốc lên 4.737 cửa hàng, tiếp tục củng cố vị thế là chuỗi bán lẻ nhu yếu phẩm hiện đại có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Tốc độ mở rộng hiện tại cũng cho thấy sự tăng tốc so với năm trước. Trong năm 2025, WinCommerce mở 764 cửa hàng mới, tương đương trung bình khoảng 64 cửa hàng mỗi tháng. Việc bổ sung 145 cửa hàng chỉ trong hai tháng đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp đang đẩy nhanh chiến lược mở rộng mạng lưới. Việc gia tăng nhanh số lượng điểm bán được xem là yếu tố then chốt trong chiến lược hiện đại hóa bán lẻ của Masan.

Khu vực nông thôn tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

Song song với việc mở rộng mạng lưới, các mô hình cửa hàng của WinCommerce cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực trong hai tháng đầu năm.

Trong đó, cửa hàng WinMart+ tại khu vực nông thôn tiếp tục là động lực tăng trưởng mạnh nhất của hệ thống, với doanh thu tăng 63,4% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong các mô hình của nhà bán lẻ này. Các mô hình còn lại cũng ghi nhận tăng trưởng ổn định, với siêu thị WinMart tăng 20,9%, WinMart+ và WiN tại khu vực thành thị lần lượt tăng 20,6% và 13%. Kết quả này phản ánh xu hướng tiêu dùng đang gia tăng mạnh tại khu vực nông thôn, nơi thu nhập và mức sống của người dân đã cải thiện đáng kể trong những năm gần đây.

Theo doanh nghiệp, mô hình WinMart+ nông thôn được thiết kế với diện tích và danh mục hàng hóa phù hợp với nhu cầu tiêu dùng tại địa phương, đồng thời tối ưu chi phí vận hành. Nhờ đó, mô hình này đang trở thành mô hình bán lẻ hiệu quả và có tốc độ nhân rộng nhanh nhất của hệ thống.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn còn tỷ trọng lớn thuộc về kênh truyền thống, việc mở rộng mạng lưới tại khu vực nông thôn và các đô thị nhỏ được xem là chiến lược quan trọng giúp WinCommerce tiếp cận thêm hàng chục triệu người tiêu dùng mới.

Hướng tới mở mới 1.000 - 1.500 cửa hàng trong năm 2026

Trong năm 2026, WinCommerce đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần từ 15% đến 21% so với cùng kỳ, đồng thời nâng biên lợi nhuận sau thuế lên mức 1,8% - 3,0%. Động lực tăng trưởng chính sẽ đến từ việc tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ, với kế hoạch mở mới từ 1.000 đến 1.500 cửa hàng trong năm.

Song song với việc mở rộng quy mô, WinCommerce cũng tập trung duy trì tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) ở cả hai mô hình minimart và siêu thị. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng LFL từ cao một chữ số đến trung bình hai chữ số, thông qua việc tối ưu danh mục hàng hóa, áp dụng chiến lược định giá linh hoạt và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành.

Ngoài ra, WinCommerce cũng đang tối ưu năng suất bán hàng trên toàn bộ mạng lưới cửa hàng hiện hữu, qua đó cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Việc mở rộng nhanh mạng lưới cùng với tăng trưởng mạnh của mô hình WinMart+ nông thôn đang cho thấy tiềm năng lớn của thị trường bán lẻ tại các tỉnh và đô thị nhỏ.4

Trong bối cảnh thu nhập của người dân tại nhiều địa phương đang gia tăng, nhu cầu tiếp cận các kênh bán lẻ hiện đại, đảm bảo chất lượng và giá cả minh bạch cũng ngày càng lớn.

Với mạng lưới cửa hàng trải rộng trên toàn quốc và chiến lược mở rộng tập trung vào khu vực ngoài các đô thị lớn, WinCommerce đang từng bước xây dựng hạ tầng bán lẻ hiện đại quy mô lớn, đóng vai trò kết nối hàng hóa thiết yếu đến người tiêu dùng ở nhiều vùng miền.

WinCommerce là công ty thành viên của Masan Group (HoSE: MSN), vận hành hệ thống WinMart/WiN/WinMart+, hiện là chuỗi bán lẻ thực phẩm hiện đại có độ phủ lớn nhất Việt Nam. Với hơn 4.700 cửa hàng trên toàn quốc, WCM đóng vai trò nền tảng bán lẻ kết nối trực tiếp người tiêu dùng với các thương hiệu trong hệ sinh thái Masan. Trong chiến lược dài hạn, WinCommerce là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng giúp Masan xây dựng nền tảng consumer–retail–tech phục vụ 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam.



