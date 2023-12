'Độc chiêu' trùm mền để qua mắt camera của nghi phạm trộm cắp

Ngày 9.12, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Trần Văn Tình (43 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi trộm cắp tài sản.



Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài nên vào khoảng 13 giờ ngày 4.12, Trần Văn Tình điều khiển xe máy BS 43AA - 409.98 đến khu vực đường Hòa An 25 (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) để trộm cắp tài sản.

Thấy 1 ngôi nhà nằm cách xa các nhà khác, xung quanh vắng vẻ nên Tình quyết định đột nhập. Tình điều khiển xe máy đến cất ở tầng hầm chung cư Phước Lý gần đó, rồi đi bộ ra sau ngôi nhà, dùng 1 cây sắt và 3 cây gỗ, bẻ gãy 2 song sắt trên cửa sổ rồi chui vào bên trong.

Trần Văn Tình bị tạm giữ hình sự NGUYỄN TÚ

Tình tìm trong phòng ngủ nhưng không có tài sản, khi ra phòng khách thì thấy camera nên nhanh trí quay vào phòng ngủ, lấy mền trùm lên đầu để tránh bị nhận diện rồi lên tầng 2 lục soát.



Tầng 2 cũng không có tài sản giá trị nên Tình quay lại phòng khách trộm cắp 3 laptop, cho vào ba lô, mở cửa thoát hiểm bỏ trốn.

Khi về đến nhà, Tình liên hệ và hẹn Trần Anh Thắng (33 tuổi, ngụ xã Bình Giang, H.Thăng Bình, Quảng Nam) qua nhà để bán laptop. Thắng mua cả 3 laptop nói trên với giá 4,5 triệu đồng. Số tiền có được Tình đã tiêu xài hết.

Nhận tin báo, Công an Q.Cẩm Lệ trích xuất các camera thì phát hiện Tình đã dùng mền trùm đầu để che giấu nhân dạng. Tuy nhiên, lần theo các camera giám sát khu phố và các tuyến đường lân cận, lực lượng cảnh sát đã theo dấu và đến ngày 8.12, cơ quan công an đã mời Tình lên làm rõ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tình khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Tiếp tục làm việc với Thắng, lực lượng công an thu giữ được 1 laptop, còn 2 laptop khác thì Thắng đã bán.