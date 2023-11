Bắt tên trộm liên tiếp đột nhập nhà dân

Sáng 24.11, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Phan Nhật Hoàng (22 tuổi, ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp tài sản.



Trước đó, từ đầu tháng 11, trên địa Q.Hải Châu liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản. Đơn cử, chỉ trong đêm 18.11, có 2 ngôi nhà trên đường Hoàng Diệu và Ngô Gia Tự (Q.Hải Châu) bị trộm cắp laptop, điện thoại và xe máy.

Cũng trong thời điểm này, các quận khác cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp, như trên đường Hàm Nghi (Q.Thanh Khê) và đường Tú Mỡ (Q.Cẩm Lệ).

Nguyễn Phan Nhật Hoàng bị tạm giữ hình sự

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu qua trích xuất camera, xác định nghi phạm trong các vụ trộm cắp trên đều có nhân dạng giống nhau, nhiều khả năng do một người gây ra.

Tiếp tục điều tra, lực lượng truy xét nghi vấn Nguyễn Phan Nhật Hoàng, nghi phạm có 6 tiền sự, trong đó 5 lần bị đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc, 1 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.

Thời điểm các địa phương liên tiếp xảy ra trộm cắp trùng với thời điểm Hoàng vừa ra khỏi trại cai nghiện tập trung. Trong khi đó, Hoàng không có việc làm, có biểu hiện bất minh về kinh tế như dư dả tiền bạc tiêu xài, đãi bạn bè ăn nhậu.

Tiếp tục theo dõi, mật phục, đến tối 22.11, khi Hoàng lấy xe máy (vừa trộm trước đó) ra sử dụng thì bị các trinh sát hình sự bắt quả tang.

Sáng 24.11, Công an Q.Hải Châu cho hay, qua đấu tranh, đến nay Công an Q.Hải Châu bước đầu làm rõ 5 vụ trộm cắp tài sản do Hoàng gây ra, trong đó có 4 vụ đột nhập nhà dân, đồng thời thu hồi được một số xe máy, thiết bị di động.