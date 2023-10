Bị truy nã, vẫn thực hiện hàng loạt vụ đột nhập trộm tài sản ở Quảng Nam

Chiều 31.10, Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (41 tuổi, ở H.Phú Giáo, Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Thanh Tùng cũng là bị can bị Cơ quan CSĐT Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) truy nã vào năm 2010 về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng từ tháng 8 - 10.2023, Công an H.Duy Xuyên tiếp nhận nhiều tin tố giác, tin báo và thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn huyện về việc bị kẻ gian lợi dụng đêm khuya đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thanh Tùng NAM THỊNH

Qua điều tra, Công an H.Duy Xuyên xác định đa số vụ trộm cắp đều do một người thực hiện. Đặc điểm nhận dạng khi trộm cắp của nghi can là thường cởi trần, đeo khẩu trang, đi chân trần... Nghi can sử dụng kìm bấm cắt hàng rào, dùng vật dụng mở chốt cửa để đột nhập nhà dân. Khung giờ thực hiện hành vi trộm cắp từ 0 - 3 giờ sáng.

Nghi can thực hiện hành vi thuần thục, liều lĩnh, nhắm vào nhiều nhà trong cùng một khu vực để trộm tài sản nhỏ gọn có giá trị như trang sức, điện thoại... và tiền mặt.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Duy Xuyên đã huy động lực lượng mật phục trên toàn địa bàn huyện liên tục trong khung giờ từ 23 giờ đến 4 giờ sáng.

Đến khoảng 0 giờ ngày 27.10, Công an H.Duy Xuyên nhận thông tin có nghi can nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tại các xã khu vực Gò Nổi (TX.Điện Bàn) nên huy động lực lượng tập trung theo dõi khu vực giáp ranh giữa H.Duy Xuyên và TX.Điện Bàn.

Khoảng 3 giờ 45 ngày 27.10, phát hiện nghi can di chuyển từ xã Điện Trung (TX.Điện Bàn) đến xã Duy Trinh (H.Duy Xuyên), lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ. Tang vật thu được tại chỗ gồm 1 điện thoại di động (tang vật trộm cắp) và công cụ, phương tiện gây án gồm 1 xe máy, 1 kìm bấm kim loại... cùng một số vật dụng, công cụ khác phục vụ việc trộm cắp.

Qua đấu tranh, bước đầu Tùng khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp vào đêm 24, rạng sáng 25.10 tại xã Duy Trung, lấy được 3 điện thoại di động. Ngoài ra, Tùng còn khai nhận trước đó còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn H.Duy Xuyên và TX.Điện Bàn.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Duy Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.