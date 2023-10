Bắt người đàn ông Trung Quốc trộm cắp điện thoại tại Quảng Ninh

Chiều 27.10, Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Huang Guang Cheng (48 tuổi, trú tại TT.Hưng Nhai, H.Tây Trù, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản.



Huang Guang Cheng tại cơ quan công an N.K

Trước đó, khoảng 10 giờ 25 ngày 22.10, Công an TP.Móng Cái tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Tâm về việc bị kẻ gian đột nhập vào cửa hàng trộm cắp 8 chiếc điện thoại iPhone.

Khi trình báo với cơ quan công an, anh Tâm nghi ngờ một người đàn ông Trung Quốc đã lấy trộm điện thoại của cửa hàng mình. Trước đó, sáng 21.10, một người đàn ông Trung Quốc đến cửa hàng của anh Tâm để cầm cố 8 chiếc điện thoại và có đặc điểm nhận dạng giống hình ảnh camera an ninh ghi lại.

Số điện thoại mà Huang Guang Cheng trộm cắp N.K

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an TP.Móng Cái đã truy xét, xác định đối tượng trộm cắp tài sản là Huang Guang Cheng. Sau khi trộm cắp số điện thoại ở cửa hàng anh Tâm, Huang Guang Cheng bán lại cho anh Tạ Trọng H. (27 tuổi, trú tại thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, H.Quốc Oai, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Tạ Trọng H. thừa nhận có mua 10 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone; trong đó có 8 chiếc điện thoại mà Huang Guang Cheng trộm cắp của anh Nguyễn Văn Tâm; đồng thời giao nộp để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP.Móng Cái đã tạm giữ hình sự đối với Huang Guang Cheng; đồng thời tiếp tục đấu tranh, thu thập tài liệu để làm căn cứ xử lý đối với Tạ Trọng H. do có hành vi mua tài sản do Huang Guang Cheng trộm cắp mà có.